20 километров трассы М-7 отремонтируют в Вязниковском и Собинском районах

На федеральной трассе М-7 «Волга» в Вязниковском и Собинском районах пройдут ремонтные работы. Предстоит заменить 20 километров изношенного дорожного полотна. Чтобы минимизировать неудобства от ограничений движения, работы разделили на этапы.

Что сделают

В Вязниковском районе ремонт пройдет с 271-го по 280-й километр. Дорожное покрытие обновят к сентябрю этого года.

Работы на участке с 144-го по 156-й км в Собинском районе, включая город Лакинск, пройдут в два этапа. В этом году работы охватят участок с 144-го по 148-й км, в следующем – с 148-го – по 156-й км.

Специалисты отфрезеруют поврежденный асфальт с трещинами и колейностью, после чего уложат новый защитный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 сантиметра. На всём протяжении участков нанесут разметку из термопластика и уложат асфальтобетонную крошку.

Работы пройдут в текущем году и 2023 году.

— Технология устройства слоев износа позволяет устранить деформации на дороге, восстановить показатели ровности и сцепления, а также защитить нижние слои дорожной одежды от преждевременного разрушения. Дорожное покрытие на обновленных участках будет обладать необходимой шероховатостью, водонепроницаемостью и износостойкостью, — пояснили в пресс-службе Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

Придется потерпеть

Автомобилистов с пониманием отнестись к временным ограничениям движения. На ремонтных участках необходимо быть внимательными и следовать установленной схеме движения.

Напомним, что на М-7 «Волга» в регионе также выполняется плановый ремонт участка с 118-ый по 133-ий км в Петушинском районе. Кроме того, на 233-ем и 242-ом км в Ковровском районе обустраивают разворотные петли, а на 243-м км ведется ремонт моста через реку Арга.