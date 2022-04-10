10,7 миллиона рублей выделили на ремонт обрушившейся в Муроме стены монастыря

В Муроме восстановят обрушившуюся стену Троицкого монастыря. Деньги выделило Минкультуры России. Документация по определению подрядчика размещена на сайте госзакупок. Начальная цена контракта − 10,7 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.

Поддержка Минкультуры

Согласно документации, работы должны провести до 20 января 2024 года, подрядчика определят до 20 апреля текущего года. В прошлом году за счёт средств областного бюджета была разработана научно-проектная документация по сохранению восточного участка ограды этого объекта.

Глава региона Александр Авдеев обратился в Министерство культуры РФ с просьбой выделить средства федерального бюджета на необходимые ремонтно-реставрационные работы.

Минкультуры России поддержало обращение.

Ансамбль Троицкого монастыря расположен в центре Мурома. На его территории хранятся мощи благоверных святых Петра и Февронии, чья история положила начало всероссийскому Дню семьи, любви и верности. Сотни паломников со всей России ежегодно посещают это духовное место.

Стена Троицкого монастыря обрушилась в апреле прошлого года. К счастью, никто не пострадал. Напомним, что в августе прошлого года также обвалилась стена еще одного муромского монастыря — Благовещенского.