Жители Владимирской области задолжали налоговой 1,3 миллиарда рублей

Во Владимирской области физические лица задолжали в бюджет 1,3 миллиарда рублей в виде налогов. Из них 400 миллионов рублей не собрали в последнюю налоговую кампанию.

Об этом рассказал начальник налоговой службы Владимирской области Марат Фахретдинов. Несмотря на то, что суммы огромные, показатели по ним имеют положительную динамику. Задолженность сокращается. Но совсем не потому, что налогоплательщики стали сознательнее.

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— Сокращение налоговой задолженности происходит за счет совместной работы налоговых органов, судебных приставов, органов местного самоуправления. В 2021 году более 75% долгов взыскано приставами. К 1 декабря не оплачены налоги на сумму 400 миллионов рублей. Большая их часть поступает в бюджеты муниципалитетов. Мы надеемся на эффективное сотрудничество с органами местного самоуправления, — говорит главный налоговый инспектор региона.

На сегодня 1689 физлиц находятся на стадии банкротства. Для сравнения, в разных этапах банкротства числятся 326 организаций и 172 ИП. Общий долг — 4,9 миллиарда рублей.

За 2021 год в казну от банкротов поступил только 831 миллион рублей.

Долги копятся от действующих налогоплательщиков. Но есть еще и те, кто находится в тени. С ними, как говорит Марат Фахретдинов, тоже борются сообща. Посредством совместных рейдов и проверок.

Налоговики изучили сайты объявлений, нашли свыше 100 предложений об аренде жилья в Суздале. Позвонили по указанным телефонам, встретились и поговорили.

— По результатам совместных рейдов 28 налогоплательщиков представили свои декларации в форме 3НДФЛ, задекларированы доходы от аренды. Семь налогоплательщиков зарегистрировались как плательщики налога на профессиональный доход, 13 человек – в качестве ИП, — говорит начальник налоговой службы Владимирской области Марат Фахретдинов.

Вышли из тени

В 2021 году 455 физических лиц встали на учет как самозанятые по сдаче в аренду жилых помещений. Они задекларировали 122 миллиона рублей.

Из тени выходят не только владельцы жилья, но и репетиторы, кондитеры, пекари.

Как правило, те, кто занимается ремонтами, IT-технологиями и перевозками, выбирают форму налогообложения — налог на профессиональный доход. В прошлом году с него в бюджет поступило 3 миллиарда рублей.

Всего во Владимирской области зарегистрировано 1,754 миллионов налогоплательщиков, из них 24,4 тысячи – это юрлица, 34,8 тысячи – это ИП, 14 – иностранные организации, 1,6 миллиона – физлица.

Несмотря на то, что бушует пандемия и связанные с ней ограничения для предпринимателей, в 2021 году зарегистрировано более 1000 новых организаций и 6000 индивидуальных предпринимателей.

Налоговые поступления существенно выросли. Абсолютный рекорд у налога на прибыль — в консолидированный бюджет поступило 35,4 миллиарда рублей с ростом 15,6 миллиардов. Лидерами по доходам оказалась фармацевтическая отрасль («Генериум» производит вакцину от ковида), оптовая торговля и пищевая промышленность.