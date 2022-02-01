Жители Пиганово добились строительства дороги 

В наступившем году после многолетней переписки жителей с властями областного центра в микрорайоне Пиганово начнется строительство новой дороги. Она соединит частный сектор по улице Родниковой с новостройками на улице Центральной.

Улица Центральная начала застраиваться более пяти лет назад. Там выросли трехэтажные многоквартирные дома. Фактически — новый микрорайон. Но с его появлением возникла и проблема — добираться до него и по нему трудно. Нужна новая дорога.

Много чего обещали

— В нашем жилом микрорайоне есть инициативная группа жителей. Много лет она ведет переписку с чиновниками. Мы просим отремонтировать дорогу по Центральной. Но все годы городские власти говорили, что не могут этого сделать, поскольку эта дорога — на областной земле. Хотя на этапе строительства обещали и дорогу, и всю социальную инфраструктуру, — рассказывает житель Пиганово Артур Додонов.

В микрорайоне отсутствуют магазины, школа и детсад.

Редакция «Призыва» делала репортаж с Артуром ровно год назад. Тогда дорога по Центральной выглядела кошмарно: наледь, волны и ухабы, проезжая часть заужена, тротуары почищены частично. Сейчас ничего не изменилось. Также она выглядит и нынешней зимой. Асфальтовая крошка, подсыпанная в прошлом году, погоды не сделала.

Впрочем, надежда на изменение к лучшему все же есть. Город и область запланировали средства на Пиганово.

— По программе развития транспортной и инженерной инфраструктуры выделены средства на строительство дороги в Пиганово. Из областного бюджета — 28 миллионов рублей на 2022 год и 71,7 миллиона рублей на 2023 год. На условиях софинансирования город выделяет в 2022 году 325 тысяч рублей, — такое решение озвучил зам. главы города Сергей Сысуев на январском заседании горсовета.

Вторая дорога

Из доли города 320 тысяч рублей потратят на корректировку проекта строительства дороги. Она архинеобходима. По Центральной ходит общественный транспорт, там все давно привыкли ездить.

Но есть еще и грунтовая дорога. Она идет по частному сектору, в том числе там, где живут многодетные семьи — улицам Березовой и Родниковой. Она выходит на Бородинскую и соединяется с Центральной. Застройщик обещал сделать это направление много лет назад. Даже с выездом на федеральную трассу. Но – ничего.

Теперь эту грунтовку собираются асфальтировать. Новой дорогой ее сложно назвать, но это хотя бы альтернативный проезд. Люди давно просят удлинить маршруты автобусов до новостроек в Пиганово. Возможно, через год, после запуска дороги вопрос с транспортной доступностью решится окончательно.