Застройщику яслей разрешили задержать их открытие на 3 месяца 

Два детских сада во Владимире — на улице Центральной в Коммунаре и на Тихонравова в 8ЮЗ строятся с задержкой в три с половиной месяца. Штраф подрядчику не грозит. С ним мэрия заключила дополнительное соглашение.

Старый знакомый

Ситуация с новыми детсадами — редкий случай, когда администрация не ругает подрядчика и не грозит ему штрафами с расторжением контрактов. «Призыв» сообщал о проблемах на стройке еще в ноябре прошлого года, когда стало ясно, что к положенному сроку (конец декабря) эти важные соцобъекты не сдадут. Расходы застройщика увеличились из-за подорожания стройматериалов – отсюда и задержка.

Оба детских сада строятся по типовому проекту (по нему уже возвели садик в Сновицах). Учреждения на 108 мест. Стоимость каждого — 82 миллиона рублей. Подрядчик один — компания «Олрайт».

Новый срок завершения строительства детсадов – 1 апреля 2022 года.

Определенная лояльность мэрии к строителям связана, скорее всего, с тем, что между руководством мэрии и компании — хорошие отношения. Подрядчик хорошо себя зарекомендовал, он уже выполнял благоустройство парков и скверов города, а также строил ясли в спальных микрорайонах.

Денег прибавили

На январском заседании владимирского горсовета выяснились подробности строительства детсадов.

— На завершение работ необходимо выделить дополнительные средства. На дошкольное учреждение на Тихонравова — 4,7 миллиона рублей, а на Центральной – 2,6 миллиона рублей. Необходимо предусмотреть расходы на оплату за технологические подключения, кадастровые работы и лабораторные исследования, — пояснил зам. главы города Сергей Сысуев.

Деньги нашли на остатках счетов с прошлого года. Открытие детских садов играет очень важную роль в выполнении нацпроектов и федеральных программ. Очередей в детсады для детей в возрасте до трех лет к 2023 году быть не должно.

Ликвидация очереди

Именно поэтому под конец года из городского бюджета выделяли 10 миллионов рублей на перепрофилирование помещений трех действующих детских садов. Создали три новые ясельных группы в ДОУ № 82, 104 и 105.

В очереди за путевками во Владимире стоят около 200 родителей.

— Ежемесячно проходит доукомплектование дошкольных образовательных учреждений на освободившиеся (вновь созданные) места. За счет перепрофилирования помещений в ДОУ № 8 было создано 25 мест, в ДОУ № 48 — 20 мест, — сообщила пресс-служба администрации города.

В 2019-2020 годах во Владимире построили 4 ясельные пристройки к существующим садам и 3 садика в микрорайонах Веризино, на Полянке и на Тихонравова. Все они уже работают. Строительные работы проводились качественно и в срок, но вызывали разные реакции у жителей и посетителей садов.

К примеру, на Юго-западе при возведении пристройки вырубили сквер. Жители окрестных домов были очень недовольны. Спустя год радости не добавилось, потому что родители детсадовцев паркуют машины в ближайших дворах и создают помехи собственникам квартир.

На Полянке и в Веризино вообще образовалась странная ситуация. Малыши до трех лет живут в Веризино около большого садика, а их отправляют на Полянку, за несколько километров и с одним автобусным маршрутом.

«Призыв» направлял запросы в администрацию Владимира с просьбой разъяснить ситуацию, сами родители писали обращения. Ситуация не поменялась.