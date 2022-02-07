Взнос на капремонт домов подняли до 7,5 рубля

Во Владимирской области утвердили новый тариф на капремонт для собственников многоквартирных домов — 7,5 рубля с квадратного метра. Рост — 35 копеек.

Новый тариф утвердили постановлением администрации Владимирской области за подписью врио губернатора Александра Авдеева. Он решил сдержать рост в пределах 5%.

Могло быть больше

Департамент ЖКХ и фонд капремонта ранее предоставили расчеты на 7,85 рублей с квадрата. Аргументировали тем, что экономически обоснованный тариф вдвое больше. И это кажется объективным, потому что за последние годы существенно подорожали стройматериалы, да и тариф в регионе не менялся многие годы.

Взнос в сумме 7,15 рубля действовал на протяжении года. А до этого минимальные ставки на капремонт не пересматривали шесть лет.

Экономически обоснованный тариф на капремонт — 14,35 рубля.

— У нас сегодня минимальный взнос за капремонт — 7,15 рубля с квадратного метра. Один из самых низких в ЦФО. Сегодня недостаток средств в «общем котле». Фонд вынужден заключать договора с подрядчиками с отсрочкой платежей на срок до трех лет. Как только будут появляться средства, будем расплачиваться с подрядчиками, — говорит гендиректор фонда капремонта Владимир Новиков.

Процесс идет

Владимир Новиков сообщил, что по плану капремонта 2022 года практически все торги разыграны, заключаются контракты. Подрядчики есть, причем с опытом работы.

В этом году в список капремонта попали 403 многоквартирных дома. Уже завершены ремонтные работы на 7 домах, на 63 домах еще идет процесс.

По 201 дому заключили договоры с подрядными организациями, по 80 разрабатывается проектно-сметная документация. В отношении 52 домов объявлены электронные аукционы по отбору подрядных организаций.

В фонде капремонта пояснили, что сметы работ растут. В 2021-м в два раза повысились цены на металлоизделия и пиломатериалы. Ежегодно в «общий котел» фонд получает порядка миллиарда рублей. А стоимость реализации плана капремонта — выше минимум на 200 миллионов рублей. Поэтому и происходит отсрочка платежей подрядчикам.

— 72% многоквартирных домов платят взносы в «общий котел» фонда. Но большая часть этих домов – малоэтажные, не новые. Все они требует ремонта. Мы просчитывали, 90 лет потребуется такому малоэтажному дому, чтобы накопить на капремонт. За счет котла ремонтируем гораздо быстрее. 61% программ — это кровли, — пояснил Владимир Новиков.

Можно сэкономить

На взносы за капремонт есть льготы по оплате. Собственники жилья в возрасте 70-79 лет платят 50% от рассчитанной суммы, собственники старше 80 лет вообще освобождены от оплаты.

Льготу предоставляют только одиноко проживающим гражданам. Чтобы ее оформить, нужно через собесы или МФЦ написать заявление, принести СНИЛС, документы о собственности, предыдущие квитанции об оплате.

В прошлом году льготами на оплату взносов за капремонт воспользовались 20 тысяч жителей Владимирской области на общую сумму 35,6 миллиона рублей.