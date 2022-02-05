Восемь из десяти перевозчиков Владимира получили долгосрочные контракты

Во Владимире подходит к концу раздача автобусных маршрутов. На ближайшие пять лет определили, кто будет возить владимирцев. На торгах разыграно 28 из 35 маршрутов, причем все торги по ним признали несостоявшимся. Поскольку никакой конкуренции не было: на все лоты претендовали по одному участнику. Такого в практике муниципалитетов, кажется, никогда не было.

Каждому свое

Поскольку пассажирские перевозки — это муниципальные услуги, они должны быть разыграны на торгах. Контракты с перевозчиками заключаются по итогам конкурсов. Обычно в них участвует несколько компаний, и конкурсная комиссия выбирает тех, кто предлагает наименьшую цену и лучший набор услуг (например, экологический транспорт, информационные табло, площадки для маломобильных пассажиров).

Но есть вариант, исключающий конкурентную борьбу. Это заявка на каждый лот только одного участника. С ним, единственным, и подписывают контракт, признав торги несостоявшимися.

При этом уже не берут в расчет то, что никаких особых конкурентных преимуществ у данного участника нет, и стоимость контракта снизить тоже не удастся: выбирать все равно не из кого.

Случай с автобусными маршрутами — отличный тому пример. На каждый из 13-ти лотов (в лот объединяли по нескольку маршрутов) заявились по одному участнику. Это были «Владимирпассажиртранс», «ОКТО», «ПОАТиС», «Виктория», «РТС», «Ситилайн», ИП Тимофеев и ИП Михайлов.

С половиной из них мэрия уже заключила пятилетние контракты.

Изначально лоты составили таким образом, что в них вошли маршруты, обслуживаемые каждым конкретным перевозчиком. Например, «Виктория» заявилась на лот с маршрутами № 5 и 36, на которых работает и сейчас. ИП Михайлов – на лот со «своими» маршрутами № 1С, 17, ИП Тимофеев – на лот с «родными» направлениями № 3С, 23, 53. А «Ремонтно-технической станции» достался лот на маршруты № 6С, 12С, 32, где и бегали автобусы этой компании.

Что осталось

Вот полный список разыгранных маршрутов: 1С, 2, 3С, 4С, 5, 6С, 7С, 9С, 11С, 12С, 14, 15, 17, 18С, 20, 21С, 22, 23, 22С, 25, 26С, 28, 32, 36, 53, 54, 55С, 56.

На два лота с маршрутами №13С, 16С и 33С конкурсные процедуры продлили. На них никто не заявился. Но это не значит, что данные направления останутся бесхозными.

Аналогичная ситуация была с маршрутами № 20С, 22, 22С, но потом их «подобрала» компания «Ситилайн», которая заявилась-таки на торги и победила в гордом одиночестве. Логику этих процедур понять сложно, а мэрия не посвящает СМИ в свою стратегию, сколь бы журналисты ее не спрашивали.

— По условиям контрактов компании-перевозчики обязуются участвовать в программах по обновлению подвижного состава, а с 1 января 2023 выпускать на линию только транспортные средства не старше трех лет, — то немногое, что поясняет пресс-служба администрации города в официальных ответах на запросы.

Также в контрактах прописали еще ряд требований. Например, про единую цветовую гамму — красно-белую. Или про обязательное графическое изображение на кузове герба города, орнамента и надписи «Сохраняя прошлое — движемся в будущее».

Непонятно, как перевозчики-победители будут это выполнять. Сегодня весь автопарк — старые перекрашенные и обклеенные множеством рекламных баннеров автобусы.

При обсуждении новых тарифов, утвержденных на заседании правления департамента регулирования цен и тарифов 3 февраля, не было сказано ни слова о дополнительных расходах на покупку автобусов, краски, баннеров с гербом и надписью.