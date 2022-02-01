Водителя фуры осудили за ДТП с тремя погибшими

Александровский городской суд вынес приговор водителю большегруза. Он признан виновником смертельного ДТП. Погибли три человека.

Роковое столкновение

Страшная авария произошла 1 ноября 2019 года в Александровском районе на 104-м километре автодороги «М-8-Холмогоры». Установлено, что водитель грузового автомобиля «VOLVO» с полуприцепом «KRONE», не учтя дорожные и метеорологические условия, потерял контроль над управлением. Большегруз резко перегородил проезжую часть дороги. Следовавшая за ним «Audi A-3» не успела затормозить и столкнулась с фурой.

Легковушка сильно пострадала от удара с грузовым автомобилем

По данным сводки регионального управления УМВД, в результате ДТП двое пожилых пассажиров легковушки от полученных травм погибли на месте. 37-летний водитель «Audi» от полученных травм скончался в больнице.

Решение суда

Виновник аварии — гражданин одной из стран ближнего зарубежья, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Александровский городской суд учел признание вины в содеянном и наличие смягчающих обстоятельств. Он назначил подсудимому наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Также осужденный не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение двух с половиной лет. Приговор суда вступил в законную силу.