Водитель автомобиля пострадал из-за падения глыбы снега с крыши роддома

В Александрове водитель автомобиля получил травмы из-за падения глыбы мокрого снега на его автомобиль. Случилось это накануне, 1 февраля, на территории Центральной районной больницы.

Глыба сползла с кровли здания роддома

Спрессованный снег раздавил капот автомобиля, разбил стекло и нанес другие повреждения, уточняет пресс-служба областной прокуратуры. Пострадал водитель машины. С повреждениями различной степени тяжести он был госпитализирован в больницу.

Александровской городской прокуратурой проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сотрудники надзорного органа опрашивают граждан и персонал лечебного учреждения.

— Будет дана оценка соблюдению жилищно-коммунального законодательства, при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — уточняется на сайте надзорного ведомства.

Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры области.

Ранее «Призыв» сообщал, что практически для всех муниципальных образованиях региона актуален вопрос надлежащего содержания кровель домов. Повышенного внимания требует устранение сосулек и снежных навесов.