Во Владимирской области появился чат-бот по догазификации

Новый чат-бот поможет жителям Владимирской области разобраться с вопросами газификации и догазифицикации с помощью Telegram. Чтобы подключиться к чату, нужно пройти по ссылке. Это бесплатно.

В регионе не уменьшается количество обращений, связанных с проблемами газификации. За последние три месяца Центр управления регионом зафиксировал 277 таких жалоб. После анализа ситуации было решено собрать всю имеющуюся информацию по этой теме в единую базу. С помощью чат-бота можно получить ответы на самые основные вопросы, к примеру:

— Чем газификация отличается от догазификации?

Газификация охватывает те населенные пункты, до которых еще нужно построить магистральный и (или) межпоселковый газопровод. Догазификация проводится в газифицированных населенных пунктах, где уже есть внутригородские или внутрипоселковые сети и проложить газопровод требуется только до границ участков.

— Как подать заявку?

Это можно сделать через официальный портал Единого оператора газификации Российской Федерации или портал «Госуслуги», а также очно — в многофункциональном центре (МФЦ) или через службу единого окна газораспределительной организации вашего региона.

— Сколько это стоит?

Доведение газопровода до участка бесплатно, но вам придется устанавливать оборудование внутри домовладения за свои деньги. Это примерно 70 – 100 тысяч рублей.

— Как получить субсидию?

Максимальный размер субсидии на одно домовладение составляет до 70-90 тысяч рублей при подключении газа льготным категориям граждан и до 40 тысяч рублей остальным собственникам частных домов.

— И что там по срокам?

В договоре будут указаны предельные сроки осуществления подключения, в зависимости от протяженности газопровода, который требуется построить газораспределительной организации до границы вашего земельного участка.

Телефон горячей линии: +7 (800) 250-22-94

Телефон контакт центра Единого оператора газификации: 8-800-101-00-04

ГРО, адрес: 600017, Владимирская область, г.Владимир, ул. Краснознаменная, д.3.

Телефон: 8 (492) 233-11-17

Презентацию чат-бота провели руководитель Центра управления регионом по Владимирской области Дмитрий Лавров и директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области Елена Семенова. Сервис простыми словами объясняет, как проходит догазификация, куда нужно обращаться, какие документы необходимо подготовить.

Сейчас чат-бот работает только в Telegram, в будущем планируется запустить его на платформах «ВКонтакте» и Instagram.