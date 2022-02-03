Владимирцы готовятся к открытию Олимпиады

Завтра, 4 февраля, в Пекине откроются XXIV зимние Олимпийские игры. За Россию под аббревиатурой Олимпийского комитета (ROC) выступят 212 спортсменов. Среди них есть уроженец 33-го региона. Лыжник Иван Якимушкин родом из Мурома. На этих Играх он представляет Тюменскую область. Жители Владимира вместе со всей страной ждут начала Олимпиады.

«Призыв» поговорил с организаторами трех самых интересных флешмобов в поддержку наших спортсменов.

Олимпийский огонь

Вчера по улицам Владимира пронесли тот самый Олимпийский огонь, факел которого хранился с 2014 года в музее ВлГУ. Эстафету его передачи организовали участники клуба любителей бега «Загорелые пятки».

— Это было что-то невообразимое, — говорит организатор флешмоба Денис Петров. — Мы прикоснулись к истории! Это такая ответственность, когда понимаешь, сколько человек в 2014-м держали этот факел.

Ребята пробежали с Олимпийским огнем через главные исторические и знаковые места Владимира: стартовали от площади Победы, а закончили у Золотых Ворот. Эстафету перенимали также у памятника Чайковскому, нового сквера Победы, Центрального парка, памятника владимирской вишне, Успенского собора. Всего в акции приняли участие 15 бегунов.

— Во время сочинской Олимпиады была высокотехнологичная система поддержания огня. Мы использовали технологии попроще, но секрет раскрывать не будем. Вообще, мы в поддержку спортсменов несли пламя наших сердец, — продолжает Денис.

В поддержку флага

Российские спортсмены выступают на Играх без национальной символики. Это дополнительный стресс для олимпийцев. По всей стране проходят флешмобы в поддержку флага.

Владимирские активисты пошли дальше и провели акцию еще и в поддержку государственного гимна. Напомним, что в Пекине в качестве сопровождения наших спортсменов будет играть фрагмент Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского.

20 взрослых и 20 детей вышли на лед дворца «Владимир» под российским флагом. Акция прошла вчера, ее организовали участники МГЕР. Все мероприятие сопровождал гимн, исполненный вживую.

— Мы хотели поддержать нашу сборную, потому что нам опять запрещено выступать под флагом. Так как среди участников акции есть не только спортсмены, но и те, кто хорошо поет, мы решили, что гимн в этот вечер тоже должен прозвучать. Очень здорово, что к нам присоединились (совершенно спонтанно) маленькие хоккеисты, которые пришли на тренировку. Они стучали клюшками, как это принято после игры, — рассказал руководитель ВРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Павел Кутузов.

Олимпийские «колечки»

Дети вообще активно включились в поддержку нашей сборной. Воспитанники одного из владимирских детских садов во время лыжной тренировки выстроились в пять олимпийских колец. Участие в флешмобе приняли 85 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

— Мы следим за спортивными событиями, стараемся детей приобщать к спортивной культуре, — говорит руководитель детского сада «Город детства» Наталья Колобаева. — Дети у нас за любой движ. Поэтому организовать все группы в такую акцию – не проблема.

С такими болельщиками у российской сборной просто нет шансов не победить. Вперед, Россия! «Призыв» держит кулачки и ждет медалей. Особенно, золотых.