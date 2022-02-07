Владимирские борцы взяли два «золота» на чемпионате России

Два владимирских борца завоевали золотые медали на чемпионате России по греко-римской борьбе (6+). Это Абуязид Манцигов и Артур Саргсян. Спортсмены боролись за путевки на чемпионат Европы.

Артур Саргсян завоевал «золото» в категории до 97 килограммов, а Абуязид Манцигов в категории до 77 килограммов. Артур Саргсян в финальном поединке победил Александра Головина из Краснодарского края со счетом 2:0, а Абуязид Манцигов с таким же результатом обошел Адлета Тюлюбаева, выступавшего за Московскую область.

Обновили «Суздаль Арену»

Чемпионат России по греко-римской борьбе прошёл с 4 по 6 февраля на площадке нового многофункционального спорткомплекса «Суздаль Арена». За победу боролись более 370 сильнейших спортсменов из 54 регионов страны. Владимирскую область представляли 11 борцов.

В нашем регионе спортивной борьбой занимаются 2570 человек

Соревнования проходили в 10-ти весовых категориях. Почётными гостями торжественного открытия чемпионата стали президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и легендарный борец Александр Карелин. Церемонию открытия турнира также посетил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

За последние пять лет такие масштабные соревнования проводятся во Владимирской области уже во второй раз, подчеркнули в областной администрации.

За схватками борцов можно было наблюдать виртуально: из-за неблагополучной эпидобстановки соревнования прошли без очного присутствия зрителей.