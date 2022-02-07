Владимирские борцы взяли два «золота» на чемпионате России

Крупные соревнования прошли в Суздале

Два владимирских борца завоевали золотые медали на чемпионате России по греко-римской борьбе (6+). Это Абуязид Манцигов и Артур Саргсян. Спортсмены боролись за путевки на чемпионат Европы.

Артур Саргсян завоевал «золото» в категории до 97 килограммов, а Абуязид Манцигов в категории до 77 килограммов. Артур Саргсян в финальном поединке победил Александра Головина из Краснодарского края со счетом 2:0, а Абуязид Манцигов с таким же результатом обошел Адлета Тюлюбаева, выступавшего за Московскую область.

Обновили «Суздаль Арену»

Чемпионат России по греко-римской борьбе прошёл с 4 по 6 февраля на площадке нового многофункционального спорткомплекса «Суздаль Арена». За победу боролись более 370 сильнейших спортсменов из 54 регионов страны. Владимирскую область представляли 11 борцов.

В нашем регионе спортивной борьбой занимаются 2570 человек

Соревнования проходили в 10-ти весовых категориях. Почётными гостями торжественного открытия чемпионата стали президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и легендарный борец Александр Карелин. Церемонию открытия турнира также посетил врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

Почетные гости соревнований. Фото пресс-службы областной администрации

За последние пять лет такие масштабные соревнования проводятся во Владимирской области уже во второй раз, подчеркнули в областной администрации.

За схватками борцов можно было наблюдать виртуально: из-за неблагополучной эпидобстановки соревнования прошли без очного присутствия зрителей.

Фото: kst.avo.ru

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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