Циклон «Роксана» принесет во Владимирскую область потепление и снег с дождем

Во Владимирской области на этой неделе резко потеплеет. В дневные часы температура воздуха достигнет плюсовых значений.

Весеннее тепло

Центр погоды «Фобос» поясняет: влияние на погоду окажет североатлантический циклон по имени «Роксана». Он обеспечит бесперебойный приток тёплого и влажного воздуха атлантического происхождения.

Придет погода, характерная для середины марта

— В результате среднесуточная температура воздуха в Центральной России окажется на целых 7-9 градусов выше многолетней нормы: ночами станет не ниже 0…-5 градусов, а днем столбики термометров будут колебаться от -2 до +3 градусов. Такой температурный режим чуть более, чем на месяц опережает календарь и соответствует климатическим показателям середины марта, — уточнили синоптики.

Снег с дождем

Каждый день прогнозируются осадки в виде снега, иногда где-то может примешиваться небольшой дождь. А это значит, что ситуация на дорогах может резко ухудшиться.

— В условиях слабых оттепелей и заморозков ожидается высокая вероятность гололёдных явлений, из-за чего автомобилистам и пешеходам нужно быть осторожными, — предупредили синоптики.

Ожидается, что на этой неделе выпадет до 9-10 миллиметров осадков, что составляет одну четвертую от всего февральского объёма влаги. Но высота сугробов за счёт таяния почти не изменится.

Также синоптики отметили, что из-за большого количества циклонов в феврале прогнозируется низкое атмосферное давление. Оно может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.