Синоптики рассказали о погоде на выходные

В грядущие выходные синоптики прогнозируют во Владимирской области солнечную и умеренно морозную погоду. Центральная Россия окажется в полосе повышенного атмосферного давления, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, сообщил центр погоды «Фобос».

Пушкинская погода

Днем в субботу ожидается -9 градусов, в воскресенье теплее: -6 градусов. В ночь на воскресенье термометры опустятся до -16 градусов. Синоптики подчёркивают: пушкинская погода — «мороз и солнце» — отлично подходит для зимних развлечений.

Отсутствие осадков в субботу будет продиктовано повышенным атмосферным давлением

Однако такая погода будет недолгой. Уже в воскресенье стрелки барометров отклонятся влево, показывая на «пасмурно». Атмосферное давление начнёт падать.

Потепление и осадки

— Скажется влияние североатлантического циклона, из-за чего с запада потянутся снеговые тучи. В тёмное время суток воздух уже не остынет ниже -6…-11 градусов, днём потеплеет до 0…-5 градусов, что на 4 градуса выше многолетней нормы, — сообщает центр погоды «Фобос».

На следующей неделе ожидается преимущественно облачная погода с небольшими снегопадами, на дорогах гололед.

При этом по оценкам синоптиков, высота снежного покрова существенно не изменится. В целом, первая декада февраля будет очень мягкой, с существенным превышением температуры воздуха над своей нормой.