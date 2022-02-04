Сборы за школьное питание во Владимире сделают централизованными

В образовательные учреждения Владимира придет единый подрядчик по автоматизированному учету питания. Школьники будут платить за горячее и буфетное питание через терминалы — по карточке или за наличные деньги. В ряде школ такая система ранее вводилась в виде эксперимента. Скоро же она будет повсеместной: на неё перейдут все учебные учреждения, кроме гимназии № 23.

Все по закону

На портале госуслуг выставлен контракт на сумму 27,3 миллиона рублей сроком на три года. Заказчиком работ выступает муниципальное учреждение «Центр школьного питания» (ЦШП). Оно контролирует все комбинаты детского питания и поставщика продуктов «Мелкий опт». Раньше три комбината обслуживали школьные столовые по районам города. Теперь всем занимается ЦШП.

— Переход на безналичную систему оплаты и централизованный учет нам выгоден. Все средства поступают к нам напрямую. Все расчеты и проводка денежных средств прозрачны, — пояснил зам. директора предприятия «Мелкий опт» Дмитрий Степанов.

Централизованный учет питания будет работать в 49 заведениях. Исключение — гимназия № 23.

Осенью прошлого года безналичную систему питания в школах города доверили налаживать двум частным нижегородским конторам: «Ситикард» и «Аксиома». Выбрали их без процедуры торгов, что, конечно, вызвало вопросы. Но поскольку работы проходили в качестве эксперимента, это не сочли нарушением.

— Пока запущен пилотный проект во Владимире. На платформе «Аксиома» заводим только лицевые счета, чтобы перевести средства, посмотреть меню, проверить, питался ли ребенок. Оформление пластиковых карт и присоединение их к транспортным и входным картам в школе — это перспектива, — говорил директор компании «Ситикард» во Владимире Владимир Капп во время ревизии столовой в новой школе № 46.

И вот сейчас новации придадут более официальный и законный вид. Исполнитель работ будет официально определен на торгах.

С комиссией и без

В период проведения эксперимента у учителей и родителей возникли сложности. Классным руководителям, чтобы поставить или снять ученика с питания, приходилось ранним утром вносить коррективы на сайте «Аксиома».

Родители негодовали по поводу того, что нельзя оперативно, телефонным звонком, известить об отказе от питания в этот день. Но самый негативный резонанс вызвала комиссия за переводы на сайте «Аксиома» и в приложении «Сбербанк онлайн».

— У образовательных учреждений должен быть доступ к системе, возможность регистрации заявок на горячее питание, учета льгот, учета продаж буфетной продукции, — указывается в документации к торгам. — Необходимо предоставить возможность родителям и законным представителям учащихся использовать сайт и мобильное приложение для самостоятельного снятия учащегося с питания в случае его отсутствия или по иным причинам. Необходимо поставить в школы минимум по два терминала по приему наличных платежей без взимания дополнительной комиссии для оплаты горячего и буфетного питания.

Подрядчик, победивший в торгах, обязан будет выполнить эти требования. Комиссия останется только для оплаты онлайн. Ранее начальник городского управления образования Елена Малик уже поясняла, что за безналичную оплату комиссию берет банк, а не администрация.

Также подрядчик обязуется организовать «горячую линию» с использованием бесплатного многоканального контактного Центра в будние дни. Номер пока не сообщается.

Всем ученикам выдадут карты. Любопытно, что это уже сделали компании «Аксиома» и «Ситикард». Из чего можно предположить, что они тоже будут участниками торгов и у них есть высокие шансы на победу.

Сумма 27,3 миллиона рублей — это оплата услуг подрядчика. Она строится из двух комиссий: за учет питания родительской платы и учет льготных категорий учеников, оплату которых осуществляет бюджет.