С 10 февраля подорожает проезд во Владимире

Впервые во Владимире на постоянной основе будут введены дифференцированные тарифы на проезд в общественном транспорте. С 10 февраля подорожают билеты и в троллейбусах, и в автобусах.

Картой дешевле

Разовые акции на скидки на проезд при оплате картой вводили в разные годы как платежная система «Visa», так и «Мир». Теперь такую схему приняли на уровне областного департамента регулирования цен и тарифов. С 10 февраля при безналичной оплате в автобусах пассажиры будут платить 26 рублей (рост 2 рубля), в троллейбусах — 24 рубля (рост 1 рубль). Наличными в любом виде транспорта — 28 рублей за поездку (рост 4-5 рублей).

Для перевозчиков себестоимость проезда в автобусе — 26 рублей, в троллейбусе — 25 рублей.

— По информации оператора безналичной системы «Владикард», около 40% пассажиров оплачивают проезд наличными, а около 60% — картой. При работе валидаторов все платежи стали прозрачные. У нас есть данные по пассажиропотоку с разбивкой на перевозчиков, способ оплаты, виды транспорта, — пояснила эксперт департамента регулирования цен и тарифов области Елена Хромова.

Из чего сложились тарифы

На заседании правления департамента обсуждались тарифы на троллейбусы и автобусы отдельно. Но их составляющие примерно одни и те же. Тариф рассчитывается, исходя из объема пассажиропотока и расходов транспортных предприятий.

В обоих случаях показатели по пассажирам прислали за 9, а не за 12 месяцев прошлого года. У автобусов 40% тарифа — это расходы на топливо, у троллейбусов еще больше часть расходов — на электроэнергию и содержание контактной сети.

— Раньше, когда на линии выходили газовые автобусы, топливо было удешевляющим фактором. Газ по 20 рублей против дизельного топлива за 52 рубля. В тариф заложена и индексация стоимости ДТ до 54 рублей. Это печально. Сейчас у «Владимирпассажиртранса» автобусы на газу больше стоят, ездят дизельные. Другие перевозчики о газовых автобусах не заявляли, — говорят члены правления и эксперты департамента цен и тарифов.

И это не единственное, что расстроило регуляторов тарифов. Существенный откат назад — это отсутствие инвестиционной составляющей в тарифе. То есть никто из перевозчиков не заявил об обновлении автопарка.

Утешить владимирцев может только обещание врио губернатора Александра Авдеева приобрести автобусы за бюджетный счет. Правда, на линию ежедневно выходит 150 «старичков» с ржавыми боками, а купить обещали всего 17. Во всяком случае, пока.

Тариф един в любое время суток

Администрация города Владимира предельно устранилась от расчетов новых тарифов. Обычно заказчик работ представляет на заседание правление свои предложения о тарифе и обязательно присутствует на заседании. На этот раз ничего этого не было.

И слегка возмутило членов правления и тот факт, что мэрия не представила никакого ответа на расчеты экспертов предельных тарифов. Не выразила ни согласия, ни несогласия.

Департамент вынес решение, не услышав позицию муниципалитета. Для сравнения взяли опыт соседних регионов. Владимир — один из последних областных центров в ЦФО, кто не использовал градацию тарифа. В Липецке безналом платят 23, а налом — 28, в Нижнем — 28 и 35 рублей, в Твери — 27 и 31.

А вот идею дифференцировать тариф по времени суток эксперты департамента завернули. Ночной тариф должен действовать как минимум с 22-х до 24-х часов. А перевозчики отказались продлевать время работы общественного транспорта. Поэтому их предложение по дневным и ночным тарифам признали преждевременным.