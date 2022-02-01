Проезд во Владимире подорожает в середине февраля 

Проезд во Владимире подорожает. Вопрос только, насколько и какую градацию тарифа все же выберут перевозчики. Все эти моменты обсудят 3 февраля в департаменте регулирования цен и тарифов администрации Владимирской области.

Тарифы на проезд во Владимире — регулируемые, как и в большинстве муниципалитетов области. Но примеры свободного рынка есть. В Коврове и Юрьеве-Польском перевозчики сами устанавливают ставки. Но только на коммерческие (не социальные) маршруты и те, которые никак не дотируются из бюджета. Во Владимире же большая часть маршрутов либо социальные, либо их обслуживает «Владимирпассажиртранс», получающий бюджетную поддержку.

Один раз в год

Регулятор в области один – это департамент регулирования цен и тарифов. 3 февраля в 10 утра начнется очередное заседание правления департамента, где первые два вопроса будут посвящены утверждению предельных тарифов на перевозки пассажиров в троллейбусах и автобусах Владимира.

Все городские и районные администрации региона выходили с заявками на повышение стоимости проезда до нового года. В том числе и Владимир.

— Экспертиза тарифов по Владимиру завершена еще в декабре. Ставки озвучивать мы пока не будем. Было обследовано 54% рынка перевозок. Заключение было сделано на основании данных 4-х перевозчиков. Мы сделали расчет по всем возможным вариантам дифференциации тарифа: ночные, дневные, при оплате картой и наличностью. У перевозчиков есть вопросы по настройке валидаторов на разные тарифы. Но это можно все сделать, — рассказала директор департамента регулирования цен и тарифов области Мария Новоселова в прямом эфире телеканала «ГТРК-Владимир».

Предельные ставки по большинству городов и районов области были утверждены в декабре, а вступили в силу в январе. Возможно, и Владимир вошел бы в новый год с новыми тарифами. Но мешает правило «в год по одному изменению». Тарифы можно поднимать не чаще раза в год. А предельные ставки для Владимира были утверждены год назад.

С 10 февраля 2021 года проезд в автобусах должен был подорожать до 25, а в троллейбусах — до 24 рублей. Экспертов департамента тогда все расчеты перевозчиков убедили. Рост расходов был очевиден. Но в преддверие выборов в горсовет и утверждения главы города было принято больше политическое, чем экономическое решение о заморозке тарифов на проезд.

Тогда оно сразу и аукнулось. В первые же морозы автопарк перевозчиков встал. Ушел «АДМ», пришли временные перевозчиками с автобусами-«ведрами». Долгие простои на остановках, тряска в салоне, постоянные пересадки стали рутиной для жителей Владимира. Редакция «Призыва» много раз проводила опросы среди населения. Все объективно были настроены на повышение тарифа даже на 2-3 рубля.

Поддержка области

Сегодня появился шанс на обновление автопарка перевозчиков. Такое требование прописано в контрактах, которые разыгрывают на торгах в течение декабря-января. Но вот проблема: как уложить в 2-3 рубля к сегодняшнему тарифу все текущие расходы перевозчика и инвестиционные затраты на покупку автобусов? Тут на выручку пассажирам пришел врио губернатора.

— Затраты на приобретение автобусов не будут учтены в тарифе. Обновление парка будет проводиться за счет бюджетной поддержки. Мы выделим в этом году средства на обновление парка во Владимире, Коврове, Меленковском районе. Порядка 500 миллионов рублей, — пообещал глава региона Александр Авдеев на прямой линии с населением на канале «Губерния».

3 февраля заседание правления пройдет в формате онлайн.

«Призыв» будет следить за происходящим из редакции. На заседании будут присутствовать представители администрации (как правило, это начальник управления транспорта Юрий Иванов), перевозчики (чаще всего бывает директор «Владимирпассажитранса» Михаил Кулибаба).

Члены правления департамента после обсуждения утвердят предельные ставки на тарифы. Мэрия же своим решением позже утвердит тарифы. Они могут быть меньше, но не больше ставок департамента.