Подросткам 14+ разрешили регистрироваться на портале госуслуг

Маленькие, да удаленькие. Несовершеннолетние в скором времени тоже могут стать пользователями единого портала госуслуг. Сегодня утверждено соответствующее постановление Кабинета министров. Самостоятельно регистрироваться на государственном портале разрешили подросткам старше 14 лет, сообщил сайт российского Правительства.

Что нужно указать

Ранее регистрацию разрешали молодым людям от шестнадцати и старше. Сейчас возрастной порог опустили на два года.

Постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Для регистрации подросткам нужно указать свой СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Зарегистрировать детей младше 14 лет смогут их родители, если у них есть учётная запись на портале.

Что это даёт

Решение упростит доступ школьников к цифровым ресурсам. Теперь они смогут пользоваться сервисами через личную учётную запись, например, чтобы зайти в свой электронный дневник и посмотреть оценки, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное заведение

— Это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора необходимых документов, — отметил глава Правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 7 февраля.

Он напомнил, что портал госуслуг создан для того, чтобы гражданам было проще общаться с госорганами, быстро и эффективно решать свои повседневные вопросы.