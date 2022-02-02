По обращению администрации города Суздаля гражданин включен в реестр недобросовестных участников аукциона

Во Владимирское УФАС России поступили сведения от администрации города Суздаля о лице, подавшем заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являвшегося предметом вышеуказанного аукциона.

Обращение было рассмотрено антимонопольным органом в порядке, установленном Приказом ФАС России «О порядке ведения реестра недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, аукциона на право заключения договора аренды земельного участка…».

Установлено, победитель аукциона не подписал договоры аренды земельных участков.

По результатам рассмотрения жалобы Комиссия приняла решение включить гражданина в реестр недобросовестных участников аукциона.

«Владимирское УФАС России»