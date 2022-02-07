«Ока» на тротуаре в центре Владимира сбила женщину с ребенком в санках

Вечером в воскресенье в центре Владимира пьяный 65-летний водитель «Оки» выехал на тротуар и сбил пешеходов – женщину и ребенка. Чудом удалось избежать печальных последствий. Виновник пытался уйти от ответственности, скрылся с места аварии. Его удалось найти.

Лихач в центре города

— На большой скорости проехал по тротуару, задев по касательной детские санки (ребёнок не пострадал), автомобиль сбил женщину, после чего его развернуло через двойную сплошную, он врезался в стену монастыря, развернулся и уехал в сторону Золотых ворот. Если есть видео с видеорегистратратора, обладаете информацией или видели, сообщите, пожалуйста, в ГИБДД, Росгвардию, — такой пост опубликовал автомобильный паблик «Подслушано Автомобилистов Владимир».

Автор поста – Роман Ардыкуца, известный в городе правозащитник. Он успел снять видео сразу после виража легковушки. Номер машины не запомнил, только цвет – синий.

Уже через 20 минут после аварии в комментариях автор поста сообщил, что виновника нашли на улице Подбельского (это дорога-дублер Большой Московской). Другие участники обсуждения написали, что видели несколько патрульных машин с мигалками.

Стоит сказать, что в центре, на Соборной и у здания областного УВД, часто дежурят патрули ДПС. Поэтому виновника нашли очень оперативно.

Пострадала женщина

— По предварительной информации, авария произошла 6 февраля около 18.00 на Большой Московской, у дома № 53. Автомобилем управлял пьяный водитель 1956 года рождения. Инспекторы нашли автомобиль на одной из центральных улиц города. На водителя составлен административный протокол по статье № 12.27 КоАП. Назначено проведение административного расследования, — сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Пострадавшей, 46-летней женщине, потребовалась медицинская помощь.

Во второй части статьи 12.27 «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП» говорится, что водителю за оставление места ДТП грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Однако водителю за пьяную езду грозит куда более значительное наказание. По статье № 12.8 управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

За 11 месяцев 2021 года во Владимирской области зарегистрировано 334 наезда на пешеходов, из них больше трети – в темное время суток.

В этом году на дорогах региона уже произошло 7 ДТП с пьяными водителями. В январе инспекторы ГИБДД оформили 296 водителей в нетрезвом состоянии.