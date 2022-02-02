Обманувшего пенсионеров лжеполицейского задержали во Владимире

Во Владимире задержали мошенника, который за один день успел в общей сложности на полмиллиона рублей обмануть трех пенсионеров в возрасте от 75 до 87 лет. Потерпевшие обратились за помощью в полицию, сообщил портал «МВД Медиа».

Старая уловка

Схема развода во всех случаях была одинаковая: неизвестный звонил на стационарный телефон и, представляясь сотрудником полиции, говорил, что родственник абонента якобы попал в ДТП. А дальше мошенник просил вознаграждение за освобождение от уголовной ответственности.

Деньги потерпевшие передавали курьеру, который приезжал к ним домой.

Сотрудники полиции установили приметы курьера, а также автомобиль, на котором он передвигался.

— По имеющейся ориентировке в ходе работы по плану «Перехват» оперативниками совместно с инспекторами ГИБДД на территории города Владимира был задержан ранее судимый безработный 47-летний житель соседнего региона, — поясняют в полиции.

По версии следствия, задержанный выполнял роль курьера. Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Мужчина находится под стражей. Ведётся следствие.

Отдали три миллиона

А между тем жители Владимирской области продолжают попадаться на удочку мошенников и отдавать им огромные суммы. Только во Владимире за январь зарегистрировано более 40 подобных преступлений.

С начала года жители областного центра лишились уже более трёх миллионов рублей

Чаще всего поступают звонки от имени якобы сотрудников различных банков, а также с номеров силовых структур. Чтобы не оказаться жертвой мошенников, правоохранители просят владимирцев быть бдительнее.