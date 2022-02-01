Новый антирекорд: 832 жителя Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

Стремительный рост заболевших коронавирусом продолжает фиксироваться во Владимирской области. За сутки заболели еще 832 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это уже в 2,5 раза больше, чем было на пике в предыдущую волну.

Расклад по районам

Больше всего заболевших во Владимире. За сутки ковид в областном центре диагностировали 447 раз. На втором месте — Кольчугинский район — 102 случая. Далее следует Юрьев-Польский район – 68 инфицированных.

64 случая зарегистрировали в Александровском районе, 59 — в Ковровском, 49 — в Гусь-Хрустальном, 16 — в Муромском, 11 — в Петушинском.

5 человек заболели в Гороховецком районе, 3 – в Селивановском, по 2 – в Судогодском, Камешковском, Меленковском, Суздальском районах.

С начала пандемии в регионе ковид диагностировали у 90 660 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 323 пациента. 182 человека госпитализировали в больницы. Официально подтвердили 4 летальных исхода. Всего же с начала пандемии скончались 3098 жителей региона.

Для лечения больных ковидом, по данным на 31 января, в медорганизациях региона открыта 1801 койка. 66,2 % их заняты. Свободны 609 коек.

Масочные рейды

Мэрия Владимира напоминает, что соблюдение масочного режима остается обязательным для горожан. Проверки соблюдения «антиковидных» мер работниками и посетителями объектов торговли, общественного питания и сферы услуг проходят ежедневно.

С 24 по 30 января рейды затронули 57 предприятий потребительского рынка областного центра. Нарушения масочного режима выявлены на 8 объектах.

— Составлено 2 протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Со всеми нарушителями проведена разъяснительная работа о необходимости использования средств индивидуальной защиты, — сообщает пресс-служба мэрии.

Всего с 1 января текущего года проверки прошли на 195 объектах торговли. Зафиксированы 25 нарушений.