Начался ремонт перехода с провалившейся крышей у химзавода

Во Владимире Центр управления городскими дорогами (ЦУГД) приступил к ремонту подземного перехода у остановки ВХЗ. Смонтирован металлический каркас новой крыши взамен рухнувшей три недели назад из-за обилия снега.

— Поликарбонат заказали. Ждем поставки. Ориентировочно, монтаж начнется на следующей неделе. Доступ в переход открыт с противоположной стороны, — уточнили в пресс-службе администрации Владимира.

Наказали — ремонтируй

Изначально мэрия не собиралась спешить с ремонтом крыши подземного перехода. Доводы чиновников звучали вполне убедительно. Рухнула не вся крыша, а лишь половина. Зайти в переход можно, просто нужно чуть дальше пройти.

Да и задачи ЦУГД заключаются в очистке дорог, тротуаров и остановок. А ремонт перехода – это нечто другое.

Но объект проверили прокуратура и отдел ГИБДД города Владимира. Выявили многочисленные нарушения. Администрации предписали их устранить. А кто это будет делать? ЦУГД, больше некому.

— Установлено, что причиной обрушения одной из секций крыши подземного пешеходного перехода на улице Большой Нижегородской стала несвоевременная уборка снега с ее поверхности. Выявленные нарушения создают угрозу безопасности участников дорожного движения, в первую очередь, пешеходов, — сообщила пресс-служба прокуратуры областного центра.

За рухнувший переход наказали директора ЦУГД Руслана Юсупова. Ранее его же привлекли к административной ответственности за некачественную очистку города. Чтобы избежать более суровых санкций, подчинённая ему организация оперативно начала восстановительные работы на переходе.

Пока гром не грянет…

Тут показателен еще один пример. У ВХЗ два года назад случилась трагедия – насмерть сбили двух пешеходов. Они перебегали дорогу в неположенном месте. Случаи нарушения правил перехода проезжей части бывали и раньше. Но только после смертельной аварии ЦУГД смонтировал пешеходный забор вдоль тротуаров, чтобы перекрыть выход на дорогу.

Этим переходом ежедневно пользуются тысячи человек. Со стороны ТЭЦ останавливаются электрички, и жители районов и сел пересаживаются здесь на общественный транспорт города.

Также в районе ВХЗ работает много промышленных предприятий и учебных заведений. На остановках всегда многолюдно. Поскольку в снегопады автобусы ходят с большими перерывами, на остановке ВХЗ многие делают пересадку с одного маршрута на другой.

После ЧП крыши переходов чистят исправно. Опасаться там нечего.

Во Владимире есть еще два подземных пешеходных перехода: у главного корпуса ВлГУ и в Юрьевце. Оба после перепадов температур и обильных снегопадов в нормальном состоянии.

Ранее «Призыв» сообщал, какие у ЦУГД сложности по уборке снега в городе, а также о снежных заносах во дворах и на остановках общественного транспорта, на что жалуются жители Владимира.