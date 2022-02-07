На пожаре во Владимире спасли мужчину

Пожарные Владимирского гарнизона спасли на пожаре мужчину. Возгорание произошло накануне вечером в Октябрьском военном городке областного центра.

Загорелся балкон

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области в восемь часов вечера. На место поспешили пожарно-спасательные подразделения. Задымление наблюдалось на балконе квартиры второго этажа.

— Сотрудники МЧС России сформировали два звена газодымозащитной службы для спасения людей и тушения пожара, — уточнила пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Из горящей квартиры с использованием спасательного устройства на свежий воздух вывели мужчину — хозяина жилья. Ещё пятерых жильцов подъезда эвакуировали.

Погибших и пострадавших нет

Площадь пожара составила один квадратный метр. Пострадало имущество на балконе.

Непотушенная сигарета

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают дознаватели МЧС России. По предварительной информации, причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении хозяина квартиры.

Напомним, что на минувшей неделе непотушенная сигарета привела к трагедии в Гороховецком районе. Там на пожаре погиб 61-летний мужчина.

Главное управление МЧС России напоминает о том, что при первых признаках пожара — задымлении, запахе гари, повышении температуры воздуха — следует незамедлительно позвонить в пожарную охрану по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.

После этого нужно принять меры по эвакуации людей, а при отсутствии угрозы жизни и здоровью — посильные меры по тушению пожара.