Мужчина погиб в Гороховецком районе из-за непотушенной сигареты

В Гороховецком районе на пожаре погиб 61-летний мужчина. К трагедии привело неосторожное обращение с огнем при курении.

Поздний вызов

Сообщение о пожаре в частном доме, расположенном в селе Фоминки, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило накануне в 20.44. Возгорание обнаружили поздно. Когда пожарно-спасательные подразделения были на месте, огонь уже успел распространиться по деревянному строению.

Площадь пожара составила 96 квадратных метров

— К сожалению, в ходе тушения было обнаружено тело погибшего мужчины – хозяина дома, — сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, не дав огню перекинуться на соседние строения. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают дознаватели. По предварительной информации, причиной трагедии стало неосторожное курение. Известно, что мужчина проживал один.

Статистика пожаров

Всего с начала года во Владимирской области, по данным на 2 февраля, произошло 185 пожаров (за аналогичный период прошлого года – 194), в том числе в жилье – 120 (в прошлом году – 125).

На пожарах погибли 11 человек, в прошлом году – 15 человек. Травмированы 10 человек, в прошлом году – 4.

Жителям Владимирской области спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае пожара звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101».