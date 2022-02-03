В Лунево нужны дороги для пуска автобуса

Многодетным из Лунево и Юрьевца построят дорогу и подведут воду и газ

В бюджет добавили денег

Во Владимире в этом году начнется строительство дорог, сетей водоснабжения и газоснабжения к участкам многодетных семей в микрорайонах Лунево и Юрьевец. Семьи ждали этого 5-7 лет.

Участков много, сетей мало

В микрорайонах Лунево и Юрьевец выдают участки многодетным с 2014 года. Предоставляют их бесплатно тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Этот процесс идет достаточно стабильно.

Гораздо хуже реализуется программа обеспечения этих участков инфраструктурой. То денег не хватает, то с подрядчиками не везет. В итоге многодетные семьи успели уже построить на участках дома, а коммуникаций нет.

— Грунтовые дороги подсыпают щебнем каждый год — вот и вся инфраструктура. Не косят траву и не чистят снег по краям дороги, сужая ее до одной полосы, не делают тропинок для пешеходов. Нет освещения вдоль дороги. Из всех благ только электроэнергия, — возмущаются семьи из Лунево и Юрьевца.

Семьи уверены, что власти не заинтересованы в развитии их кварталов — это лишние траты на инфраструктуру. Это подтверждают цифры. Семьям предоставлено более тысячи участков, если точно — 1042. И на все это построено 38 километров дорог, 27 километров газовых сетей, 3,1 километра сетей водоснабжения и 3,6 километра сетей водоотведения.

Большая часть сетей проложена в 2016-2019 годы.

Для отчетности перед федеральными структурами вполне достаточно отражать намерение подвести сети в документах, например, в бюджете города или инвестиционной адресной программе. Что и делается в последние годы.

Торговать контракты если и начинают, то во второй половине года, когда шансов на выполнение полного цикла работ уже малы. Под конец года приходится возвращать субсидии, потом опять ждать их выделения. В общем, идут бюрократические игры.
Что в планах

Вот последний пример. 12,5 миллиона рублей пришлось возвращать области, потому что подрядчик не выполнил работы в Юрьевце.

Контракт был двухлетний — на 2020-2021 годы. Заключили его с ИП. Сначала тот хотел работать, потом отказался. Заплатил штраф на сумму миллион рублей. В сентябре заключили договор с «Нефтересурс» на 51,5 миллиона рублей – тот работы выполнить не успел, — объяснил зам. главы Сергей Сысуев. – Но все же в этом году на Славную и Всесвятскую проложим сети водоснабжения, канализации и газа

А вот многодетным из Лунево пришлось добиваться строительства сетей через суд. Сразу несколько решений в Октябрьском районном суде было вынесено в пользу семей. Администрацию обязали построить дорогу и инженерные сети до конца 2022 года.

В связи с этим администрация внесла поправки в бюджет. Весь объем работ сделать за год не успеют, но хотя бы начнут. Видимо, по логике мэрии, начало работ — это тоже исполнение решения суда.

При этом большая часть суммы — 32,7 миллиона рублей — поступила из областного бюджета. Город по факту выделяет только 11,3 миллиона рублей. Из них, как пояснил Сергей Сысуев, миллион рублей пойдет на авторский надзор, строительный контроль, пусконаладочные работы.

Фото «Призыва»

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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