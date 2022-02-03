Многодетным из Лунево и Юрьевца построят дорогу и подведут воду и газ

Во Владимире в этом году начнется строительство дорог, сетей водоснабжения и газоснабжения к участкам многодетных семей в микрорайонах Лунево и Юрьевец. Семьи ждали этого 5-7 лет.

Участков много, сетей мало

В микрорайонах Лунево и Юрьевец выдают участки многодетным с 2014 года. Предоставляют их бесплатно тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Этот процесс идет достаточно стабильно.

Гораздо хуже реализуется программа обеспечения этих участков инфраструктурой. То денег не хватает, то с подрядчиками не везет. В итоге многодетные семьи успели уже построить на участках дома, а коммуникаций нет.

— Грунтовые дороги подсыпают щебнем каждый год — вот и вся инфраструктура. Не косят траву и не чистят снег по краям дороги, сужая ее до одной полосы, не делают тропинок для пешеходов. Нет освещения вдоль дороги. Из всех благ только электроэнергия, — возмущаются семьи из Лунево и Юрьевца.

Семьи уверены, что власти не заинтересованы в развитии их кварталов — это лишние траты на инфраструктуру. Это подтверждают цифры. Семьям предоставлено более тысячи участков, если точно — 1042. И на все это построено 38 километров дорог, 27 километров газовых сетей, 3,1 километра сетей водоснабжения и 3,6 километра сетей водоотведения.

Большая часть сетей проложена в 2016-2019 годы.

Для отчетности перед федеральными структурами вполне достаточно отражать намерение подвести сети в документах, например, в бюджете города или инвестиционной адресной программе. Что и делается в последние годы.

Торговать контракты если и начинают, то во второй половине года, когда шансов на выполнение полного цикла работ уже малы. Под конец года приходится возвращать субсидии, потом опять ждать их выделения. В общем, идут бюрократические игры.

Что в планах

Вот последний пример. 12,5 миллиона рублей пришлось возвращать области, потому что подрядчик не выполнил работы в Юрьевце.

— Контракт был двухлетний — на 2020-2021 годы. Заключили его с ИП. Сначала тот хотел работать, потом отказался. Заплатил штраф на сумму миллион рублей. В сентябре заключили договор с «Нефтересурс» на 51,5 миллиона рублей – тот работы выполнить не успел, — объяснил зам. главы Сергей Сысуев. – Но все же в этом году на Славную и Всесвятскую проложим сети водоснабжения, канализации и газа

А вот многодетным из Лунево пришлось добиваться строительства сетей через суд. Сразу несколько решений в Октябрьском районном суде было вынесено в пользу семей. Администрацию обязали построить дорогу и инженерные сети до конца 2022 года.

В связи с этим администрация внесла поправки в бюджет. Весь объем работ сделать за год не успеют, но хотя бы начнут. Видимо, по логике мэрии, начало работ — это тоже исполнение решения суда.

При этом большая часть суммы — 32,7 миллиона рублей — поступила из областного бюджета. Город по факту выделяет только 11,3 миллиона рублей. Из них, как пояснил Сергей Сысуев, миллион рублей пойдет на авторский надзор, строительный контроль, пусконаладочные работы.