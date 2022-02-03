Мэрия Владимира взяла на учет сосульки на крышах

Ледяные глыбы, опасно свисающие с крыш домов Владимира, взяли под контроль. В мэрии рапортуют, что ежедневно проводятся рейдовые мероприятия. Участвуют в них сотрудники городских управлений ЖКХ и по экономической безопасности и борьбе с коррупцией.

Штрафы для нарушителей

В случае выявления нарушений управляющим компаниям выдается предостережение, которое нужно выполнить в течение суток. Если этого не происходит — составляется административный протокол.

Накануне к работам по очистке карнизов, балконов и кровель привлекались четыре автовышки и 23 альпиниста

За несвоевременную уборку предусмотрены штрафы на должностных лиц — от 5 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы на должностных лиц могут возрасти до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Куда жаловаться

В мэрии напоминают, что за уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, — их собственники или арендаторы.

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий МКД управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, и в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу — по телефонам 05 и 53-11-48 (по выходным и в нерабочее время).

Чтобы не случилось беды, горожанам рекомендуется быть предельно внимательными, проходя под карнизами зданий, балконами и водостоками, на которых могут образоваться наледь и сосульки.

Ранее «Призыв» сообщал, что водитель автомобиля пострадал из-за падения глыбы снега с крыши роддома. Случилось это на территории Центральной районной больницы в Александрове.