Коронные фразы владимирской молодежи попадут на карту языка

Сегодня — последний день, когда еще можно принять участие в проекте «Подслушай незнакомца»! Это интерактивная языковая карта, куда каждый пользователь имеет возможность добавить интересную фразу, которую он случайно услышал на улице и запомнил.

«Другое дело»

Присоединиться легко: надо зарегистрироваться в приложении «Другое дело» (12+) через социальную сеть «ВКонтакте». За самые яркие фразы можно получить по 400 баллов. Баллы можно поменять на обучающие курсы, устройства и другие бонусы и награды.

Проект «Другое дело» запущен в июне 2021 года.

В «Другое дело» уже добавили коронные фразы из разных городов России. Жители Санкт-Петербурга рассуждают так: «Время летит как чайка за хлебом». Во Владивостоке уверены: «Кажется, книга знает больше, чем я».

— Откуда участники «Другого Дела» брали эти фразы? Они слышали их на улице, в магазине, в метро от своих сверстников. Мы видим живой интерес к проекту. Всего за пару дней к нам поступили сотни таких интересных фразеологизмов и других ярких выражений. Российской молодежи действительно любопытно делиться такими цитатами друг с другом, – пояснил руководитель проекта «Другое Дело» платформы «Россия — страна возможностей» Кирилл Хвиль.

Да что вы говорите!

Летом «Яндекс» опубликовал исследование про слова, которые используются только в некоторых частях страны. Из него следует, что исключительно во Владимире можно услышать фразу «пух их куртки ДУРОМ лезет» или «мы от этого фильма все ИСПЛЕВАЛИСЬ».

Здесь интересно использование слова «дуром» в значении «в огромном количестве» и «исплевались» — испытали крайне негативные эмоции.

Особенности владимирского диалекта, кстати, изучают уже давно. Исследователи относят говоры нашего региона к Владимирско-Поволжской группе восточных среднерусских окающих говоров.

И если «оканье» остается сейчас только у жителей глухих деревень, то специфические слова и фразы есть у всех слоев населения. Как говорит владимирская молодежь, и поможет выяснить проект «Подслушай незнакомца».

Участники проекта «Другое дело» получают баллы за свою личную активность в учебе, демонстрации здорового образа жизни, экологических проекта, волонтерстве, творчестве, менторстве и других направлениях. Баллы обмениваются на бонусы, которые можно потратить на подписку в онлайн-кинотеатр, путешествие, учебный курс, получение площадки для проведения личного мероприятия, даже стадиона для признания в любви. Чем больше бонусов, чем активнее молодой участник, тем крупнее будет его приз.