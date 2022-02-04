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Коронавирусом за сутки заболели 1237 жителей Владимирской области

Официально подтверждены 4 летальных исхода

Во Владимирской области количество заболевших коронавирусом продолжает расти. За минувшие сутки зафиксировано 1237 новых случаев, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Днем ранее было 1068 заболевших.

Статистика по районам

По числу заболевших COVID-19 лидирует по-прежнему Владимир. За сутки ковид в областном центре диагностировали 775 раз. Далее следует Ковровский район — там зафиксировано 147 случаев. 78 заболевших в Юрьев-Польском районе.

59 новых инфицированных в Гусь-Хрустальном районе, 47 – в Кольчугинском, 31- в Киржачском, 20 – в Вязниковском, 19 – в Петушинском, 15 – в Камешковском, 14 – в Собинском, 13 –в Судогодском районе.

8 положительных тестов получили жители Александровского района, 6 – Муромского, 4 – Радужного. Единичный случай заболевания зафиксирован в Меленковском районе.

В трех районах: Гороховецком, Суздальском и Селивановском за сутки нет ни одного случая коронавируса.

С начала пандемии в регионе ковид диагностировали у 93 959 человек

Выздоровели за минувшие сутки 311 пациентов. 153 человека госпитализировали в больницы. Официально подтвердили 4 летальных исхода. Всего же с начала пандемии скончались 3113 жителей региона.

Для лечения больных ковидом, по данным на 4 февраля, в медорганизациях региона открыты 1926 коек. Для сравнения, в начале текущей недели их было 1801. Тем не менее 74,2 % коечного фонда занято. Свободны 496 коек.

Карантин отменят?

Карантин для граждан, контактировавших с заболевшими коронавирусом, будет отменен из-за особенностей эпидемического процесса «омикрон»-штамма. Ограничительные меры теряют смысл, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус, девушка в маске

Вопрос об отмене ограничений решается.Фото: pan.ru

Это — особенность эпидемического процесса именно для «омикрона» (…) Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл… Это важно при инфекциях, которую вызывает другой эпидпроцесс — при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене, — сказала Анна Попова в интервью каналу «Россия 1».

При этом глава ведомства отметила, что если будет другой вариант штамма коронавируса, то, наверное, будет другая эпидемиологическая тактика.

Сейчас карантин для контактных в России составляет семь дней. При этом привитые от COVID-19 и граждане, перенесшие заболевание, с момента выписки которых не прошло полгода, могут карантин не соблюдать.

Фото «Призыва»

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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