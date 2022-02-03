Иностранцы во Владимирской области женятся, разводятся и умирают

Важнейшие события своей жизни – свадьбы, разводы и рождение детей – многие иностранцы отметили здесь, во Владимирской области. За 2021 год отделы ЗАГС нашего региона зарегистрировали 1373 записи в отношении иностранных граждан и апатридов – лиц без гражданства.

Свадьба пела и плясала

Больше всего записей актов гражданского состояния, относятся, конечно, к иностранцам из ближнего зарубежья — жителям бывших братских республик. Но и здесь есть свои градации.

Наиболее часто в брак вступали граждане Таджикистана. С их участием образовалось 186 семей. Соответственно, детишек, рождённых в таких узах, много: за прошлый год — 138.

Правда, надо полагать, не все гостившие в нашей области соотечественники Рудаки и Авиценны были рады появлению своих отпрысков. Органы ЗАГС зафиксировали целых 85 актов об усыновлении отцовства.

Браков с участием граждан Таджикистана расторгнуто всего 18. А уход из жизни представителей этой страны во Владимирской области — событие, слава Богу, достаточно редкое — осталось 5 записей по этому поводу.

Из остальных «ближних» иностранцев чаще других органы ЗАГС посещали граждане Узбекистана (71 брак, 91 новорожденный, 32 установления отцовства, 15 расторжений брака, 19 смертей).

Три записи – о вступивших в брак апатридах. Так называют людей без гражданства.

Активны в регистрации важнейших событий жизни были граждане Азербайджана, Армении, Украины, Молдовы, Кыргызстана и Беларуси.

Единичные записи касаются граждан Туркмении. Что, впрочем, не удивительно. Эта страна, ныне одна из богатейших в Средней Азии, ещё в начале 90-х ввела с Россией визовый режим, и поток визитёров оттуда мал.

Ещё более редки записи о гражданах прибалтийских стран. Один гражданин Литвы во Владимирской области заключил брак. Один гражданин Латвии здесь умер. Всё.

Ребёнок с Берега Слоновой Кости

О гражданах дальнего зарубежья тоже есть записи – пусть мало, но есть! И они говорят о том, что жизнь порой удивительнее, чем нам кажется. Нас в «Призыве», например, порадовало упоминание о том, что здесь, во Владимирской области, родился ребёнок у гражданина из Кот-д’Ивуар.

Кот-д’Ивуар прежде назывался Берегом Слоновой Кости. Об этом уголке Западной Африки раньше мы читали только в журнале «Вокруг света». А теперь — в записях владимирского ЗАГСа. Интересно же!

Среди «дальних» иностранцев, вступивших в брак во Владимирской области в прошлом году, четыре записи касаются вьетнамцев, три – египтян, две – нигерийев.

Кроме того, женились или выходили замуж граждане: Австрии, Италии, Мальты, Алжира, Марокко, Афганистана, Иордании, Ирака, Сирии и Судана. По ним – записи в единственном экземпляре.

Китайцы в прошлом году в брак не вступали. Но ребёнок у граждан этой страны родился. По гражданам США тоже одна запись. Печальная. Во Владимирской области умер представитель этой страны. Кто он, ЗАГС, естественно, не сообщает.