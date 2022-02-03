Гараж с палёным алкоголем накрыли во Владимирской области

Крупную партию контрафактного алкоголя изъяли у жителя Владимира. Более 4 тысяч бутылок хранились в гараже. Общий объем спиртосодержащей продукции превысил 2 800 литров, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Известно, что 47-летний мужчина намеревался реализовать контрафактный алкоголь. Однако его планы нарушили спецслужбы: подпольный склад «накрыло» ФСБ.

— Установлено, что в январе и июле 2021 года указанный гражданин, действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрел у неустановленных лиц партию немаркированной алкогольной продукции, которую незаконно хранил с целью сбыта в принадлежащем ему гаражном боксе, — сообщили силовики.

Стоимость изъятого алкоголя составила более 730 тысяч рублей.

Проведенное исследование показало, что в емкостях находилась спиртосодержащая жидкость, не соответствующая требованиям ГОСТ.

Сейчас в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса – о незаконном обороте спиртосодержащей продукции (ч. 1 ст. 171.3 УК РФ) и о приобретении, хранении, перевозке или сбыте продукции без маркировки (ч. 5 ст. 171.1 УК РФ).