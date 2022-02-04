Экс-начальника почтового отделения будут судить за хищения

В Петушках будут судить женщину, ранее возглавлявшую одно из почтовых отделений в районе. Её обвиняют в присвоении денег. По версии следствия, она похитила более 350 тысяч рублей.

Берёшь чужое, отдаёшь своё

Женщину 43-х лет обвиняют по четырём эпизодам. Все они случились в прошлом году. Сначала, считают правоохранители, экс-начальник отделения присвоила деньги, полученные в качестве наложенных платежей и тарифных сборов за посылки. Надо было внести 36 тысяч рублей в кассу, а она их умыкнула.

— В сентябре 2021 года аналогичным способом похитила из кассы почтового отделения деньги в общей сумме более 124 тысяч рублей, подлежащие выплате двум физическим лицам в качестве сумм страховой пенсии и социальных выплат, — продолжила перечень содеянного прокуратура области.

Кроме того, женщина похитила около 190 тысяч рублей, составлявшие выручку отдела от реализации товара и оказания почтовых услуг.

Общая сумма ущерба, причинённого УФПС Владимирской области, составила более 350 тысяч рублей.

Вину в содеянном женщина полностью признала, раскаялась. И уже частично возместила ущерб организации, в которой прежде работала. Следственные органы передали дело в суд.

Прецеденты были

Во Владимирской области это не первое уголовное дело, где фигурирует руководство почтовых служб. В 2020 году аналогичная история уже случалась.

Региональное УФСБ России и отдел безопасности Управления федеральной почтовой связи «поймали за руку» зам. начальника одного из отделений «Почты России», похитившей более 96 000 рублей. Деньги предназначались для выдачи жителям Владимира в качестве пенсий.

А ещё раньше резонансное дело случилось в Камешковском районе. Там молодую сотрудницу заподозрили в хищении денег, пожертвованных на реконструкцию Казанского храма в селе Палашкино.