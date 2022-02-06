Дом северной собаки зовет на «Холодные игры»

Приют «Дом северной собаки» приглашает всех на дог-тусовку «Холодные игры». Действо состоится 26 февраля. Будет интересно как спортсменам, так и любителям, как детям, так и взрослым.

— Мы постараемся создать для вас самые комфортные условия с теплым чумом, горячим чаем и сожжением чучела зимы. Будет встреча со старыми друзьями и знакомство с новыми. Ждем всех со своими питомцами на нашей замечательной трассе. Если у вас нет своей собаки, наши составят вам компанию, — рассказала руководитель приюта «Дом северной собаки» Яна Ремизова.

Бегом с собаками

В программе заявлен скиджоринг. Это одна из дисциплин ездового спорта, в котором лыжник-гонщик передвигается свободным стилем по лыжной дистанции вместе с одной или несколькими собаками.

Планируется провести скиджоринги юниоров 12-14 и 15-17 лет с одной собакой, а также аналогичные соревнования для взрослых участников и их питомцев.

Гонки на нартах еще более разнообразны: с двумя собаками выступят отдельно юниоры 12-14 и 15-17лет, взрослые, а также взрослые на нартах с четырьмя собаками.

Отдельно еще заявлена для взрослых дисциплина каникросс. В ней собака тянет за собой бегущего спортсмена. Шнур, соединяющий собаку со спортсменом, прикрепляется к поясному ремню спортсмена. Дисциплина очень подходит для новичков.

Заявки принимаются на почту dogtusovka@yandex.ru

В заявке указывается ФИО, возраст, город/клуб, дисциплина, клички, возраст и порода собак. Место проведения — Владимирская область, Петушки. Поворот на деревню Аксёново. Адрес есть на Яндекс картах.

— Друзья! Мы ищем добрых фей и волшебников для нашей гонки. Вы можете быть хендмейд-мастером или владельцем любого бизнеса, или просто заинтересованным человеком. В любом случае, у вас есть возможность внести вклад в создание праздника для всех! Мы очень хотим, чтобы наша гонка была не просто интересной, но и с хорошим призовым фондом. Поэтому мы ищем тех, кто готов внести любой вклад в создание этого фонда, — призывает руководитель приюта Яна Ремизова.

Фото с милахами

Для всех участников и посетителей приюта будет открыта необычная фотозона. Собаки охотно попозируют с героями фотосессии. Обещан интересный реквизит. Так что точно появятся новые фото для обновления страничек соцсетей.

Приют «Дом северной собаки» открыт в Петушках два с лишним года назад. В нем живут свыше 100 собак. В основном, это хаски и лайки. Все они ищут дом и добрых хозяев.

Приют существует на спонсорские средства. Ему помогают обычные люди: кто-то – по 100 рублей, кто-то может и больше. Средства всегда нужны на корм, на стерилизации, вакцинацию, ремонт будок и ограждения.

Среди хасок немало хитрых и ловких питомцев, которые так и норовят выбраться на свободы, прогрызая рабицу и выкапывая глубокие траншеи.