Дольщики с Нижней Дубровы запустили фейерверк в честь сдачи дома

135 семей дождались жилья! Полтора года обещаний, переноса сроков сдачи дома, нервов и эмоций. Наконец, застройщик получил документы на ввод в эксплуатацию 17-этажки на Нижней Дуброве, 54. Собственники квартир на радостях устроили фейерверк.

Один из пяти

Высотка входит в жилой комплекс «Дуброва-парк-2». Его начали возводить у границ парка «Дружба» в 2017 году. Застройщик — «Интерстрой Владимир». Это одна из компаний Юрия Другова, известного игрока строительного рынка Владимира. Известного, в том числе, и в связи с ситуациями, подобными той, что сложилась на Нижней Дуброве.

Там жилой комплекс «Дуброва-парк-2» включает в себя пять семнадцатиэтажек. Первая была сдана с существенным опозданием. Вторую — ту, что запустили с фейерверком — ждали почти полтора года.

Дольщики высотки на Нижней Дуброве:

Нас сегодня переполняют эмоции. Дождались сдачи дома. Теперь надо дождаться передачи ключей от квартир.

С понедельника застройщик будет обзванивать всех дольщиков. Поскорее хочется начать ремонт. Еще ничего не покупали для ремонта.

Хотим выразить благодарность «Призыву» и другим СМИ, что помогли сдвинуть с мертвой точки строительство. Другим дольщикам пожелаем воспользоваться нашим опытом.

Салют, юго-запад!

Высотку начали возводить четыре года назад. За два года сделали коробку, все оставшееся время вели отделочные работы. Большинство дольщиков внесли средства на начальной стадии строительства. Понятно, что с того времени стоимость квадратного метра поднялась в несколько раз.

Поэтому никто не расторг договора долевого участия. Но многие обратились в суд, чтобы взыскать с застройщика неустойку за нарушение сроков. Все выиграли удовлетворены. Вопросы выплаты компенсаций будут обсуждать в индивидуальном порядке.



Возможно, выплаты учтут в счет лишних метров, которые всегда обнаруживаются после ввода дома в эксплуатацию. Такая практика в жилищном строительстве Владимира есть.

Впервые в истории проблемных вводов новостроек дольщики решили устроить настоящий праздник у своего дома. Потрясающий фейерверк видел весь юго-западный район.

За годы ожиданий семьи дольщиков успели сдружиться. В чатах в мессенджерах они решают организационные вопросы, делятся опытом переговоров с застройщиком. К празднику тоже готовились заранее сообща. Пригласили депутатов, журналистов соседей по комплексу.

Самым активным помощникам вручили призы и грамоты. В том числе – нашей редакции, за что «Призыв» благодарит всех дольщиков. Мы только делали свою работу и, конечно, переживали и поддерживали семьи.

На перспективу

Хотелось бы, чтобы и с другими тремя многоэтажками комплекса «Дуброва-парк-2», в конце концов, сложилось все удачно. Из этих трех домов два подведены под крышу, частично и окна вставлены.

Но последний объект никак не достроят. Даже краны со стройплощадки увезли. Больше полугодия — тишина. В ответ на официальный запрос «Призыва» в департаменте строительства пояснили, что два выстроенных до крыши дома должны сдать в 2022-2023 годах, а последний — в 2024-м.

— В случае если застройщиком не будет предоставлена информация о наличии источников финансирования завершения строительства данных объектов, администрацией области будет инициировано направление ходатайства в фонд о признании застройщика несостоятельным (банкротом), что является основанием для включения многоквартирных домов в перечень проблемных, — пояснил «Призыву» директор департамента строительства и архитектуры Иван Щербаков.

Сейчас во Владимире, согласно реестру Минстроя РФ, числится пять проблемных объектов: три в Юрьевце, один в Коммунаре и в самом центре города на Музейной. Своих квартир долгое время ждут 410 семей.