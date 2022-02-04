Дольщики из Коммунара встали в пикеты в Москве и Владимире

Дольщики проблемного дома с лишними этажами в микрорайоне Коммунар собираются проводить одиночные пикеты до той поры, пока ввод их новостройки после четырехлетних ожиданий не станет реальностью. Пока наиболее очевидное решение проблемы — снос части дома, превышающей высотность в данном месте Владимира. Вопрос в том, кто, в какие сроки и за чей счет это сделает, чтобы люди могли получить долгожданное жилье.

Что хотят от главы города

— Мы добиваемся встречи с Андреем Шохиным и ждем обещанного совещания с Александром Авдеевым. С главой города хотим обсудить перспективы ввода 3-го и 4-го подъезда дома, где нет нарушений. И, возможно, он нам поможет с ускорением сноса. И еще хотим его поддержки, чтобы не продвигали вопрос с фондом обманутых дольщиков. Там предусмотрены компенсации, а нам нужны квартиры, — говорит руководитель инициативной группы дольщиков Василий Анисимов.

Вчера Василий встал с плакатом к зданию администрации города на Горького, 36. К нему достаточно быстро вышел начальник управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией Андрей Леонтьев. Пообещал записать на прием к Андрею Шохину.

Большинство дольщиков купили квартиры в 2017 году. Сдать дом должны были в 2018-м.

Дольщики готовят список участников одиночных пикетов в центре Москвы. В минувшие выходные с плакатом в столице уже стояла Наталья Черемных — жительница Москвы, купившая квартиру в злополучном доме.

— Мы стояли с перерывами в течение дня. Наша задача была привлечь внимание общественности на федеральном уровне, — рассказала Наталья Черемных.

Разговор с главой региона

Но первый отклик был на региональном уровне. Врио губернатора Александр Авдеев пригласил Наталью на личную встречу. Та не смогла приехать. В итоге состоялся телефонный разговор главы региона с ее сестрой — Татьяной, тоже дольщицей дома в Коммунаре.

— Объяснил собеседнице, почему самому застройщику выгоднее снос лишних этажей с непроданными квартирами. Никто не отнимает квартиры у дольщиков из Коммунара. Квартир должен лишиться недобросовестный застройщик, соорудивший лишние два этажа. Ведь из-за его жадности дом несколько лет не могут ввести в эксплуатацию, — передал суть разговора в своих соцсетях врио губернатора. — Исправив то, что натворил, он избежит уголовного преследования. Ситуация с восстановлением прав дольщиков у меня под контролем. Продолжим сообщать инициативной группе о каждом этапе решения проблемы.

Снос этажей

Василий Анисимов после сообщений Александра Авдеева разговаривал с застройщиком Сергеем Русаковым. Тот заявил, что уже готовит проект на снос лишних этажей. И готов взять на себя эти расходы.

Сложность в том, что официально Сергей Русаков признан банкротом. Все обязательства перешли конкурсному управляющему Михаилу Шульману. А тот, со слов самих же дольщиков, не торопится что-либо делать, потому что у него элементарно нет средств на снос этажей. Это ведь очень дорогостоящее мероприятие. Окончательную стоимость огласят по итогам разработки проекта.

Вместе с тем, по некоторым данным, «лишние этажи» — это собственность Русакова или стоящих за ним людей. То есть он выступает в двоякой роли: и как застройщика, и как собственника. И во втором качестве он может поучаствовать, в том числе финансово, в мероприятиях, которые ускорят сдачу дома.

В Октябрьском районном суде сейчас рассматривается уголовное дело в отношении Сергея Русакова. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Он заинтересован в скорейшей сдаче дома, чтобы у дольщиков не осталось претензий к нему.

По делу проходят свыше 100 пострадавших дольщиков.

— Мы хотели бы не только квартиры получить, но и компенсации за задержки строительства. За эти годы мы выплатили ипотеки, кредиты, однако нам придется брать новые на отделку, ремонт в квартирах, — рассуждают дольщики.

От руководителей региона и города дольщики ожидают четких сроков по всем действиям, связанным с их домом. Редакция «Призыва» будет следить за развитием событий.