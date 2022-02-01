Дни авангардного искусства пройдут во Владимире

Завтра, 2 февраля, возьмёт старт новая культурная программа «Искусство между там и тут» (6+). Дни авангарда и современного искусства во Владимире пройдут в общественном пространстве «Флигель» на Девической, в Розановском центре и в баре «Лузер». В общей сложности мероприятия займут пять дней. По будням они продолжатся с 18 до 20 часов, в выходные — с 14 до 20. Вход свободный.

Главная тема

Стержневая тема связана с местом обитания художника. В одном месте художник мечтает о профессии, в других местах учится основам мастерства, в третьих — реализуется.

— Особенно для «современного художника», чья профессия с необходимостью включает «проблематизацию повестки дня». Ведь во Владимире актуальна одна повестка, в Москве — другая, в Нью-Йорке — третья. Опытам такого «перемасштабирования» и посвящены Дни во Владимире, — отметила одна из организаторов действа Анна Бражкина.

Все молодые участники Дней учились в известных школах современного искусства и кино — Школе им. Родченко, Институте «База», Школе «Среда обучения», Киношколе Разбежкиной, Московской международной киношколе. В настоящий момент все они более или менее деятельно связаны со своими малыми родинами — Владимиром и Нижним Новгородом.

Владимир посетят также их наставники — руководители московских школ, признанные «живые классики» в сфере современной культуры: кино-режиссер Светлана Баскова и художник Авдей Тер-Оганьян.

Программа авангардных дней

2 ФЕВРАЛЯ, вторник

Тема дня — Пресловутый Genius loci

Фото-выставка на стенах и на трубе «Манифесты городов»: Москва, Владимир, Ростов-на-Дону от молодых фото-художников и мастеров. Редкий случай выставки некоммерческой фотографии во Владимире.

Дискуссия «Власть-бизнес-художник — партнерство невозможно?»

На примере проекта «Улица Музейная», который развивают Розановский центр, Московская международная киношкола и Флигель (18:00 — 20:00)

Андрей Агеенков («Шайба») представляет Михаила Кирюхина, работающего на стыке музыки и современного искусства (20:00 — 21:00)

3 ФЕВРАЛЯ, среда

Тема дня — Наш социализм и наш капитализм

Выставка Forbes-Владимир. От Аникеева до Шохина. Портретная галерея 14 возможных покровителей нашего молодого искусства.

О радикальных опытах построения художественных систем при социализме. Педагогика Малевича в ГИНХУКе, О художественной коммуне во Мстере. О макаренковском «методе взрыва» в художественных практиках детской колонии. (18:00 — 20:00)

«Владимирский текст» в Лузер-баре: Илья Поляков. Жители пуэбло. Антропологическая сага . Серж Овечкин. Где-то конь сдох (из альманаха «Собака ёбаная») (20:00-21:00)

4 ФЕВРАЛЯ, четверг

Тема дня — Школы современного искусства: Институт «База».

Анастасия Белая. «ОР 16-17/СЖ5 6 7». Выставка скульптур по мотивам текстильных эскизов Ольги Розановой.

Публичное интервью со Светланой Басковой

Светлана наиболее известна, как режиссер арт-хаусных фильмов («Зеленый слоник» и др.) Но нас она волнует и как руководитель уникального московского Института «База». (18:00 — 19:00»

Иван Намулат. «Супрематизм на закуску». Акция в Лузер-баре (20:00-21:00).

5 ФЕВРАЛЯ, четверг

Тема дня — Школы современного искусства в системе и вне ее

Анастасия Белая. Мастер-класс: современное искусство для детей. Мгновенная детская выставка и фотосессия (13:00 -14:00).

Встречи с владимирскими современными художниками, выпускниками московских школ современного искусства — ММОМА, им. Родченко, Школы Разбежкиной. Представление их самых известных проектов. (14:00 — 17:00).

Гузель и Немиров. Восхождение из Тюмени в Москву через Ростов-на-Дону: Инструкция по выживанию — Искусство или смерть — Осумасшедшевшие безумцы. Artist’s talking. (17:00 — 18:00).

Школы авангарда и кружки Авдея Тер-Оганьяна: Ростов-на-Дону — Москва — Берлин — Прага — Москва. Artist’s talking. (20:00-22:00)

6 ФЕВРАЛЯ, воскресенье

Тема дня — Как переформатировать систему

Мастер-класс по созданию персонажей от уличных художников

Выставки членов группы Cosio Cosa: “Дело было в Иваново: Bad painting and Good Prints”, Архив неудачных работ Ивана Намулата. Фильмы «Родченко» и «Интервью».

Сельский театр «Ромашка» — владимирский проект выпускников ВГИКа

Международная галерея молодого искусства «22» (проект выпускников мастерской Жиляева) — История, манифест, провинциальные тупики, самообучение и самоуправление, глобализация. (18:00 — 20:00).