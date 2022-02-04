Больничные листы во Владимирской области будут закрывать дистанционно

Медицинские учреждения Владимирской области начнут закрывать больничные листы дистанционно. Об этом на брифинге, посвященном эпидобстановке в регионе, сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Артём Осипов.

Отработать алгоритм

2 февраля облздрав издал распоряжение о дистанционном закрытии больничных листов. Поликлиники уже начали отрабатывать новый алгоритм.

— Освоим его и будем переключаться и на открытие больничных листов без посещения медицинского учреждения, — пояснил Артём Осипов, уточнив, что сейчас большое количество заболевших пациентов готовится к выписке.

Дистанционное закрытие больничных поможет разделить потоки пациентов

А пока, чтобы снизить на нагрузку на врачей, глава ведомства попросил легко болеющих пациентов, тех, кому визит к врачу необходим для открытия или закрытия больничного, или для сдачи контрольного мазка, приходить в «красные зоны» во второй половине дня. С утра там образуются большие очереди. А вот после 16.00 на приёмах гораздо спокойнее.

Болеют врачи

В облздраве рассчитывают, что ажиотаж в «красных зонах» поликлиник спадет в ближайшую неделю, когда вернется с больничного медперсонал.

— Колоссальная нагрузка сегодня на каждом враче. Количество пациентов стремительно растёт. До 45 процентов медицинских работников — на больничном, они первыми приняли на себя удар, заболели, помогая людям в «красных зонах». Ожидаем, что вскоре ситуация выправится — доктора наши и медицинский персонал будет выходить с больничных листов, напряжение начнёт спадать, — считает Артём Осипов.

Напомним, что информацию о режиме работы «красных зон» поликлиник региона и их адресах можно найти на сайте департамента здравоохранения Владимирской области.