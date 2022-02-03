Более тысячи жителей Владимирской области заразились коронавирусом за сутки

Во Владимирской области количество заболевших коронавирусом за сутки впервые перевалило за тысячу человек. Региональное управление Роспотребнадзора сообщает о 1068 новых случаях. Днем ранее было 994 заболевших.

Владимир в лидерах

По числу заболевших COVID-19 с существенным перевесом лидирует Владимир. За сутки ковид в областном центре диагностировали 738 раз. Это 70% всех заболевших за минувшие 24 часа.

Далее следует Кольчугинский район – там зафиксировано 74 случая, в Киржачском – 68, в Ковровском – 66.

45 человек заболели в Юрьев-Польском районе, 28 – в Гусь-Хрустальном, 19 – в Александровском, 11 – в Вязниковском.

6 положительных тестов получили жители Камешковского района, 5 – Судогодского, 3 – Муромского, по 2 – Гороховецкого района и Радужного. Один заболевший в Суздальском районе.

В четырех районах: Петушинском, Меленковском, Селивановском и Собинском за сутки нет ни одного случая коронавируса.

С начала пандемии в регионе ковид диагностировали у 92 722 человек

Выздоровели за минувшие сутки 320 пациентов. 186 человек госпитализировали в больницы. Официально подтвердили 5 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 3109 жителей региона.

Для лечения больных ковидом, по данным на 2 февраля, в медорганизациях региона открыта 1871 койка. Для сравнения, в начале текущей недели их было 1801. Тем не менее, 70,3 % коечного фонда занято. Свободны 555 коек.

Не хватает врачей

В Гусь-Хрустальном закрыли три пункта вакцинации: в городских поликлиниках № 1 и 2, а также в ТЦ «SPAR». Прививочная кампания в городе проводится только в ТЦ «Поле чудес» с прежним графиком работы (в будние дни с 10.00 до 13.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 13.00).

Как сообщила главврач Гусь-Хрустальной больницы Ольга Добрынина, связано это с нехваткой врачей. В городе фиксируется рост заболеваемости среди медиков.

— В сложившихся условиях большинство медицинского персонала переведено на работу в «красные зоны», при этом полностью задействован кадровый резерв, — говорится на сайте городской администрации.

Не хватает врачам и машин для амбулаторного звена. Местные власти выделили 3 автомобиля горадминистрации вместе с водителями в помощь медработникам. Напомним, ранее врио губернатора Александр Авдеев распорядился отправить в медучреждения региона 14 автомобилей из гаража «Белого дома».