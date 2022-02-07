Более двух тысяч  жителей Владимирской области заразились коронавирусом за сутки

Во Владимирской области количество заболевших коронавирусом за сутки впервые перевалило за две тысячи инфицированных. Региональное управление Роспотребнадзора сообщает о 2047 новых случаях. Днем ранее было 1658 заболевших.

Статистика по районам

По числу заболевших COVID-19 с существенным перевесом лидирует Владимир. За сутки ковид в областном центре диагностировали 1039 раз.

Далее следует Муромский район – там зафиксировано 352 случая, в Александровском районе– 134, в Ковровском – 108.

83 человека заболели в Кольчугинском районе, 69 — в Киржачском, 56 — в Юрьев-Польском, 49 — в Петушинском, 37 — в Гусь-Хрустальном.

35 положительных тестов получили жители Собинского района, 32 – Суздальского, 23 – Судогодского, 15 – Вязниковского, 9 – Камешковского. По 3 человека заболели в Радужном и Гороховецком районе. В двух районах: Меленковском и Селивановском за сутки не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

С начала пандемии в регионе ковид диагностировали у 99 076 человек

Выздоровели за минувшие сутки 306 пациентов. 53 человека госпитализировали в больницы. Официально подтвердили 3 летальных исхода. Всего же с начала пандемии скончались 3127 жителей региона.

Для лечения больных ковидом, по данным на 6 февраля, в медорганизациях региона открыты 1926 коек. 78,8 % их занято. Свободны 408 коек.

В лидерах по вакцинации

Прививочная кампания от коронавируса продолжается во Владимирской области. По данным мэрии Владимира, областной центр находится в лидерах. На 4 февраля в городе привиты 75,5% от плана. Это выше среднеобластного показателя, который составляет 71,4%.

Лидирует Владимир и по вакцинации жителей старшего возраста. В областном центре привито 69,2% этой категории граждан. Для сравнения, среднеобластной показатель — 62,8%.

Первым компонентом вакцины, по данным облздрава на 4 февраля, привиты 173 661 житель областного центра. Вторым компонентом привились 166 426 владимирцев. Всего за время прививочной кампании в лечебные учреждения Владимира поступило 228 682 комплекта доз вакцины.