Александр Авдеев провёл личный приём жителей области

Личный приём граждан главой региона — практика традиционная. Но всегда интересно, с какими вопросами люди обращаются к первому лицу области. Это тоже своего рода индикатор: если много обращений, которые можно решить на уровне района, а потребовалась помощь области, значит, есть недоработки на местах. К Александру Авдееву на приём жители пришли (или общались онлайн) с просьбами серьёзными, высокого уровня. Тут и газификация, и освещение дороги, и строительство спортплощадки.

К главе региона обратились жители Владимира, Судогды, Петушков, Селивановского и Собинского районов.

Бег со светом

Жительница посёлка Бег Судогодского района попросила Александра Авдеева помочь с устройством искусственного освещения на участке автодороги «Судогда — Вольная Артёмовка — Павликово — Красное Эхо — Побойки» протяжённостью около 1,5 км. Ориентировочная стоимость работ составляет 7,2 млн рублей.

— Сейчас проезжая часть освещается лишь частично, а ведь в посёлке живёт почти тысяча человек, есть детский сад. Из-за того, что у нас нет тротуаров, пешеходы передвигаются по обочинам дорог, — рассказала заявительница.

Дорога находится в управлении Владупрадора. Глава региона поручил департаменту транспорта и дорожного хозяйства не позднее третьего квартала 2022 года обеспечить установку линии освещения на этом участке. Решено включить объект в госпрограмму «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы».

— Также прошу посмотреть, что можно сделать для обустройства тротуаров, весной обследовать полосы отвода. После этого уже совместно с районом решим, как обеспечить безопасность перемещения местных жителей, — указал Александр Авдеев.

Газ для Парфентьево

Пенсионерка из Парфентьево Собинского района просит, чтобы её деревню газифицировали. Там постоянно проживают 90 человек. Расположена деревня в километре от центра сельского поселения — посёлка Колокша.

Для подведения голубого топлива необходимо построить газопровод высокого давления с пунктом редуцирования газа, а также распределительный газопровод низкого давления по деревне.

Общая протяжённость сетей — 2,6 км.

Жители за собственные средства разработали проектно-сметную документацию. Она получила положительное заключение госэкспертизы. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ — около 8,4 млн рублей.

Врио губернатора принял решение включить мероприятия по газификации деревни Парфентьево уже в нынешнем году в госпрограмму «Развитие газификации и догазификации Владимирской области». Соответствующие поручения Александр Авдеев дал департаменту жилищно-коммунального хозяйства.

Спортплощадка в Малышево

Благодаря личному участию главы региона и активности многодетной мамы из Селивановского района решён вопрос о строительстве спортивной площадки на территории Специальной школы-интерната в селе Малышево.

И.о. директора департамента образования Светлана Болтунова предложила построить её в рамках проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование», то есть с участием федерального бюджета.

— Постараемся открыть спортплощадку не позднее 1 сентября. Прошу вас и других родителей учеников внимательно и оперативно посмотреть возможную комплектацию объекта (эту информацию предоставит департамент образования) и при необходимости внести свои правки, – обратился к заявительнице Александр Авдеев.

Хорошая экология — всем

По телефону предложениями по реализации программы внедрения раздельного сбора мусора с главой региона поделился эколог из Петушков.

Разделение и сортировка бытового мусора, как и строительство мусоросортировочных комплексов, предусмотрены Территориальной схемой обращения с ТКО. Региональные операторы должны реализовать эту программу до 2024 года.

Сейчас для раздельного сбора мусора во Владимирской области установлено чуть более 380 контейнеров.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды не позднее сентября 2022 года направит в Министерство природных ресурсов и экологии РФ заявку на получение субсидии в рамках госпрограммы Российской Федерации «Охрана окружающей среды». Эти средства пойдут на приобретение 1500 контейнеров для раздельного сбора, их распределят по муниципалитетам согласно поступившим заявкам.

«Приём граждан – это фактически прямая адресная помощь населению. В ходе таких встреч выстраивается содержательный диалог, среди вопросов бывают по-настоящему острые, требующие немедленной реакции. Кто-то сообщает о проблеме конкретного села или подъезда, кто-то задаёт вопрос о личной ситуации. Наша задача – добиться решения вопроса, обратить внимание на ту или иную ситуацию коллег из муниципальных органов власти, подсказать жителям верную юридическую формулу», – отметил Александр Авдеев.