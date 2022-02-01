Александр Авдеев поставил задачу включить все резервы для уборки снега

Вчера и сегодня во Владимирской области снова прошли снегопады. Пусть не такие обильные, как в начале года, они, тем не менее, могут доставить много неудобств. Ситуацию с уборкой снега в регионе обсудили на оперативном совещании под председательством врио губернатора Александра Авдеева.

О выявленных в ходе рейдов нарушениях доложила начальник инспекции государственного жилищного надзора Елена Андреева. Не все руководители муниципалитетов воспользовались паузой между разгулом стихии, чтобы навести порядок в своих территориях, считает она.

В целом ряде населённых пунктов остались снежные завалы, плохо убраны дороги, особенно второстепенные. Там – колейность и снежная каша.

— Среди аутсайдеров — города Владимир, Киржач, Александровский и Петушинский районы. Улучшилась ситуация с содержанием муниципальных территорий округа Муром, городов Ковров, Судогда и Гусь-Хрустальный, — сообщила областная администрация.

Типичная проблема территорий — сужение проезжей части как второстепенных, так и центральных дорог. Это препятствует свободному проезду спецтранспорта аварийных и экстренных служб, а также мусоровывозящих организаций.

Из-за навалов снега контейнерные площадки своевременно не расчищаются, нарушается периодичность вывоза мусора. Есть примеры по области (в частности, во Владимире и Собинском районе), иллюстрирующие и недобросовестность регоператора: снег почищен, а мусор всё равно не вывозится.

Решить проблему может синхронизация уборки подъездных путей и вывоза отходов. Договорённость об этом есть.

Практически для всех муниципальных образований региона актуален вопрос надлежащего содержания кровель многоквартирных домов. Повышенного внимания требует устранение сосулек и снежных навесов.

— Техники не хватает, люди болеют – просто перекладывать ответственность на управляющие компании нельзя, необходимо помогать. Не штрафовать – а помогать, в том числе техникой и оргресурсами. Наша общая задача − обеспечить бесперебойную работу комплекса ЖКХ за счёт всех ресурсов, задействовав все доступные резервы. При этом необходимо пользоваться каждым моментом, когда снег не идёт, — отметил Александр Авдеев.