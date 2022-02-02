994 жителя Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

Заболеваемость коронавирусом во Владимирской области растет стремительными темпами. За сутки заболели еще 994 человека, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Днем ранее было 832 случая.

Владимир в лидерах

Больше всего заболевших во Владимире. За сутки ковид в областном центре диагностировали 534 раза. На втором месте Ковровский район – 114 случаев. Далее следует Кольчугинский район – 107 инфицированных.

80 случаев зарегистрировали в Юрьев-Польском районе, 49 – в Киржачском, 41 — в Гусь-Хрустальном.

22 человек заболели в Александровском районе, 12 – в Вязниковском, 8 – в Гороховецком, по 7 – в Камешковском и Петушинском, 5 – в Муромском, 3 – в Радужном, 2 – в Меленковском. Единичные случаи коронавируса зарегистрированы в Судогодском, Суздальском и Селивановском районах.

С начала пандемии в регионе ковид диагностировали у 91 654 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 317 пациентов. 140 человек госпитализировали в больницы. Официально подтвердили 6 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 3104 жителя региона.

Для лечения больных ковидом, по данным на 1 февраля, в медорганизациях региона открыта 1831 койка. Для сравнения, в начале текущей недели их было 1801. Тем не менее, 68,8% коечного фонда занято. Свободна 571 койка.

Коронавирус и легкие

Коронавирус в ходе мутации утратил свою способность проникать в легочную ткань. Новый штамм «омикрон» в основном поражает органы верхних дыхательных путей, вызывая трахеит, а также бронхит у детей. Тяжелые формы, которые наблюдались раньше, он не провоцирует. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

При этом собеседница агентства уточнила, что еще неизвестно, какие будут осложнения после заболевания. С момента появления нового штамма прошло мало времени.

— Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдаленные осложнения, самые разные. Поэтому здесь основная задача сегодняшняя — не заболеть, сделать для этого все, — заключила глава Роспотребнадзора.