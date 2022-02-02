40 школ Владимирской области перешли на дистанционное обучение

Из 365 общеобразовательных организаций Владимирской области, в которых учится около 150 тысяч школьников, 40 перешли на дистанционное обучение. Об этом сообщил региональный департамент образования, анализируя данные на 1 февраля.

173 школы области работают в смешанном формате с переводом на онлайн обучение отдельных классов. Если сравнивать с минувшей неделей, то число переведенных на дистант учебных заведений и классов стало больше. Тогда целиком на удаленную форму обучения перешли 12 школ. В 122 образовательных организациях дома оставались отдельные классы.

Дошкольники и студенты

Вдвое больше стало и закрытых на карантин по рекомендации Роспотребнадзора детских садов. Сейчас из 473 дошкольных организаций их десять. Неделю назад было пять. Отдельные группы временно не работают в 63 детских садах (35 на прошлой неделе).

Вдвое выросло число переведенных на карантин детских садов

Из 35 организаций профессионального образования полностью перешли на обучение с использованием дистанционных технологий два учреждения. На прошлой неделе не было ни одного. В 24 учреждениях дистант предусмотрен в отдельных группах. Было в 15-ти.

Из 99 организаций дополнительного образования работают дистанционно только два, остальные функционируют в штатном режиме. Неделю назад закрыта была одна организация.

Точечно на удаленку

Между тем массовый перевод образовательных учреждений Владимирской области на дистанционный формат обучения по-прежнему не планируется. Пока на удаленку отправляют точечно.

По рекомендации Роспотребнадзора решение о переводе класса или группы на дистанционное обучение принимается при регистрации в коллективе даже одного случая заболевания COVID-19. В случае профессиональных учебных заведений для перехода на удаленку ковидом должны заболеть как минимум два человека.

Среди образовательных организаций региона уже есть и те, кто вернулся к очному формату обучения. Во Владимире, например, это школы №6 и 36.

C 3 февраля их примеру последуют образовательные организации Гусь-Хрустального. Такое решение было принято на заседании муниципального штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает сайт городской администрации.

Центр дополнительного образования детей «Исток» будет работать по смешанной форме. Детская школа искусств им. М.А. Балакирева и городские учреждения культуры также с 3 февраля возвращаются к очному режиму работы. Учреждения спорта будут работать в штатном режиме, то есть с возвращением тренировочного процесса.