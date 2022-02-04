Из-за роста заболеваемости коронавирусом 37 школ Владимирской области ушли на досрочные каникулы. Об этом в ходе еженедельного онлайн-брифинга по текущей эпидемиологической ситуации сообщила и.о. директора департамента образования Светлана Болтунова.

— Это решение принимает учредитель, то есть орган местного самоуправления, в зависимости от ситуации, — пояснила глава ведомства.

По вопросам удаленного обучения родители могут обратиться на «горячую линию» департамента образования: (4922) 32-55-34

Между тем перевод всех образовательных организаций региона на обучение с применением дистанционных технологий по-прежнему не планируется. Однако руководители образовательных организаций могут выводить на дистант группы или классы при регистрации от одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

52 школы на удаленке

По данным на 2 февраля, из 365 школ области, в которых учится почти 150 тысяч школьников, 52 перешли на дистант. 177 школ работают в смешанном формате, переведя на онлайн-обучение отдельные классы.

12 детских садов из 473 закрыты на карантин. Отдельные группы временно не работают в 68 дошкольных учреждениях.

За прошедшую неделю количество учащихся с коронавирусом выросло в 3 раза

— Ситуация с заболеваемостью сложная как для педагогов, так и для детей и их родителей, поэтому мы в очередной раз призываем всех соблюдать все возможные меры профилактики коронавирусной инфекции, − подчеркнула Светлана Болтунова.

Если нет компьютера

По словам директора департамента образования, в регионе есть все условия для домашнего обучения. С 2015 года работает система электронного дистанционного обучения СЭДО, к которой подключены все образовательные учреждения.

Если у учащегося по каким-либо причинам нет специального оборудования для дистанционного обучения — планшета, ноутбука или компьютера, ему следует обратиться в свою образовательную организацию, порекомендовала Светлана Болтунова.