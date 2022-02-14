14 автомобилей чиновников направят в помощь медикам

14 служебных машин из автопарка администрации Владимирской области вместе с водителями направят в помощь медикам. Такое поручение сделал врио губернатора Александр Авдеев в связи со стремительным ростом заболевших коронавирусом в регионе.

— Необходимо максимально сократить очереди в регистратуру и к врачу, эффективно разделить потоки здоровых и больных. Система испытывает нехватку водителей автотранспорта амбулаторного звена — и с этим найдём способ помочь. Задействуем гараж областной администрации и волонтёров, чтобы усилить медучреждения, − отметил Александр Авдеев.

«Красные зоны» не справляются

Нагрузка на врачей сейчас огромная. По данным департамента здравоохранения, ежедневно в поликлиники с признаками ОРВИ обращаются до 7,5 тысячи взрослых и до тысячи детей. Наибольший подъём заболеваемости регистрируется во Владимире, Гусь-Хрустальном и Александрове. «Красные зоны» просто не справляются. Пациенты вынуждены по несколько часов стоять в очереди, чтобы попасть к врачу или сдать ПЦР-тест.

Одновременно растёт и заболеваемость медицинского персонала. По отдельным детским поликлиникам заболели до 40 процентов врачей.

Для детей в возрасте до 15 лет в области определён приоритет обслуживания на дому.

Александр Авдеев поддержал инициативу департамента здравоохранения по краткосрочной переориентации специалистов детских стационаров в детские поликлиники. Он поручил облздраву оперативно дать предложения по формированию оптимальной модели работы амбулаторного звена.

Дополнительный медперсонал стационаров и узких специалистов поликлиник приходится задействовать и для работы в «красных зонах». По мнению главы облздрава Артёма Осипова, ситуация с медицинским персоналом начнёт стабилизироваться через 7-10 дней.

А пока заболевшим рекомендуют приходить в «красные зоны» после обеда, к концу дня. Повсеместно самыми «горячими» часами выступают утренние. Напомним, что работа «красных зон» поликлиник максимально продлена. Информация о режиме работы их работы, адреса и номера колл-центров размещены на официальном сайте департамента здравоохранения.