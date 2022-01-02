Зона для дрессировки собак откроется в парке «Добросельский»

В парке «Добросельский» Владимира открывается долгожданная зона для дрессировки собак. Случится это уже завтра, 3 января. Мэрия опубликовала график работы. Он составлен совместно с владимирскими кинологическими клубами и Российской Кинологической Федерацией.

Зона дрессировки

Понедельник: санитарный день

Вторник: 17.00 – 20.00 – профессиональные занятия с кинологом;

Среда: 17.00 – 20.00 – самостоятельные занятия под наблюдением специалиста;

Четверг: 17.00 – 20.00 – профессиональные занятия с кинологом;

Пятница: 17.00 – 20.00 – самостоятельные занятия под наблюдением специалиста.

Суббота и воскресенье:

09.00 — 11.00 – самостоятельные занятия под наблюдением специалиста;

17.00 – 20.00 – профессиональные занятия с кинологом;

Зона дрессировки будет работать шесть дней в неделю.

Зона выгула

Эта зона работает с понедельника по воскресенье с 6 утра и до десяти часов вечера.

— Обращаем ваше внимание, что рекомендуемый температурный режим для дрессировки не выше + 30 градусов в летнее время и не ниже -10 градусов в зимнее время. Соблюдение данных рекомендаций позволит сохранить здоровье ваших питомцев, — говорится на сайте мэрии.

Дог-парк построили в прошлом году еще во время первого этапа благоустройства парка. Со всем оборудованием, а это трамплин, лестница, бревно, змейка, горка 90-градусная, барьеры, он обошелся в 200 тысяч рублей. Заниматься с питомцами на площадке можно бесплатно. А вот услуги кинологов платные. Причем парк брать деньги не будет, за занятия собаководы будут платить напрямую специалистам по дрессировке.