Зона для дрессировки собак откроется в парке «Добросельский»

В парке «Добросельский» Владимира открывается долгожданная зона для дрессировки собак. Случится это уже завтра, 3 января. Мэрия опубликовала график работы. Он составлен совместно с владимирскими кинологическими клубами и Российской Кинологической Федерацией.
Зона дрессировки
Понедельник: санитарный день
Вторник: 17.00 – 20.00 – профессиональные занятия с кинологом;
Среда: 17.00 – 20.00 – самостоятельные занятия под наблюдением специалиста;
Четверг: 17.00 – 20.00 – профессиональные занятия с кинологом;
Пятница: 17.00 – 20.00 – самостоятельные занятия под наблюдением специалиста.
Суббота и воскресенье:
09.00 — 11.00 – самостоятельные занятия под наблюдением специалиста;
17.00 – 20.00 – профессиональные занятия с кинологом;
Зона дрессировки будет работать шесть дней в неделю.
Зона выгула
Эта зона работает с понедельника по воскресенье с 6 утра и до десяти часов вечера.
— Обращаем ваше внимание, что рекомендуемый температурный режим для дрессировки не выше + 30 градусов в летнее время и не ниже -10 градусов в зимнее время. Соблюдение данных рекомендаций позволит сохранить здоровье ваших питомцев, — говорится на сайте мэрии.
Дог-парк построили в прошлом году еще во время первого этапа благоустройства парка. Со всем оборудованием, а это трамплин, лестница, бревно, змейка, горка 90-градусная, барьеры, он обошелся в 200 тысяч рублей. Заниматься с питомцами на площадке можно бесплатно. А вот услуги кинологов платные. Причем парк брать деньги не будет, за занятия собаководы будут платить напрямую специалистам по дрессировке.
Фото «Призыва»