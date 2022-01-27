Жительница Коврова погибла из-за неисправной стиральной машины

Неисправность стиральной машины предварительно стала причиной пожара с гибелью человека в Коврове. Загорелась квартира в 9-этажном доме на улице Строителей.

Пожар в ванной комнате

Сообщение о возгорании поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области минувшим вечером, в 22.28.

Когда пожарные были на месте, наблюдался дым из квартиры на 6-м этаже. Проникнув в задымлённую квартиру, сотрудники МЧС обнаружили в ванной комнате погибшую женщину. 67-летняя хозяйка квартиры отравилась угарным газом.

Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Предотвратили трагедию

Еще один пожар произошел минувшей ночью в многоквартирном доме поселка Красная Горбатка. Из-за непотушенной сигареты чуть не погиб 46-летний мужчина. Помощь подоспела вовремя.

Сотрудники МЧС проникли в квартиру, где происходил пожар, и обнаружили там мужчину, который уже надышался угарным газом и находился без сознания.

Пожарные вынесли пострадавшего на свежий воздух и передали сотрудникам скорой помощи. Мужчину госпитализировали в больницу. Известно, что он хозяин квартиры.

— Пожар произошёл из-за его неосторожного обращения с огнём при курении, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Жителям Владимирской области спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае пожара звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101».