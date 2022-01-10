Жалоба «П…» признана необоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба «П…» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на приобретение в муниципальную собственность жилого помещения в г. Судогда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе заявка «П…» признана несоответствующей требованиям документации о закупке.

Заявитель с данным решением аукционной комиссии не согласен.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России установила, что в составе второй части заявки «П…» присутствует выписка Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, согласно которой правообладателем жилого помещения является «С…».

Комиссия констатирует, что в составе заявки других документов, подтверждающих право собственности «П…», не были приложены.

Таким образом, представленные «П…» документы, подтверждающие соответствие данного участника закупки требованиям, не могут являться подтверждением требований, установленных в документации электронного аукциона.

В итоге Комиссия приняла решение признать жалобу «П…» не обоснованной.

«Владимирское УФАС России»