Жалоба ООО «ЮАМЕД» признана обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «ЮАМЕД» на действия комиссии ГБУЗ ВО «ОПЦ» при проведении электронного аукциона на поставку товара (расходные материалы для пульсоксиметрии).

В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе заявка заявителя была отклонена.

Анализируя представленные сторонами документы и сведения Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что аукционная документация разработана с нарушениями требований частей 1,2 статьи 33, пунктов 1,2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а действия заказчика содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

«Владимирское УФАС России»