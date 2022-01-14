Жалоба ООО «Свет и Музыка М» признана не обоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Свет и Музыка М» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку одежды сцены.

Заявитель полагает, что аукционная комиссия заказчика — МКУ «Управление по закупкам, имуществу и земельным отношениям Суздальского района» необоснованно отклонила заявку ООО «Свет и Музыка М» в указанном электронном аукционе.

В ходе рассмотрения дела Комиссия антимонопольного органа оценила все представленные документы и обстоятельства и пришла к выводу, что комиссия заказчика правомерно отклонила заявку заявителя и признала жалобу ООО «Свет и Музыка М» не обоснованной.

«Владимирское УФАС России»